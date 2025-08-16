Кремль назвал позитивными переговоры Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был позитивным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, состоявшиеся переговоры позволяют «дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования» на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля также объяснил, почему Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. По словам Дмитрия Пескова, лидеры по итогу переговоров «сделали исчерпывающие заявления».

Переговоры лидеров США и России продлились 2 часа 45 минут в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.

Лусине Баласян