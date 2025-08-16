Кремль назвал позитивными переговоры Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был позитивным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, состоявшиеся переговоры позволяют «дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования» на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Представитель Кремля также объяснил, почему Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. По словам Дмитрия Пескова, лидеры по итогу переговоров «сделали исчерпывающие заявления».
Переговоры лидеров США и России продлились 2 часа 45 минут в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа.
На пресс-конференции Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.