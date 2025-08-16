Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп оценил переговоры с Путиным на десять баллов из десяти

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает переговоры с президентом России Владимиром Путиным на десять из десяти. Об этом заявил журналист Fox News Шон Хэннити, которому Трамп сказал об этом во время интервью.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры лидеров США и России продлились 2 часа 45 минут в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа.

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

По их итогам лидеры выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.

Лусине Баласян

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Кортеж президента США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

На красной дорожке

Подготовка к встрече на аэродроме

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Место встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Формат «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Начало переговоров

Президент РФ Владимир Путин

