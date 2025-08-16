Трамп оценил переговоры с Путиным на десять баллов из десяти

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает переговоры с президентом России Владимиром Путиным на десять из десяти. Об этом заявил журналист Fox News Шон Хэннити, которому Трамп сказал об этом во время интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры лидеров США и России продлились 2 часа 45 минут в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа.

По их итогам лидеры выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.

Лусине Баласян