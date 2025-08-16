Саммит РФ и США на Аляске завершился

Переговоры на высшем уровне между Россией и США в Анкоридже (штат Аляска) завершились, сообщила пресс-служба Кремля. Запланированный обед между делегациями отменен, следует из сообщения Белого дома.

Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в узком формате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в узком формате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в составе «три на три» длились 2 часа и 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине. На итоговой пресс-конференции господин Трамп заявил, что, «к сожалению, сделки нет».

С российской стороны в переговорах участвовали: президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. С американской — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

В настоящее время, по данным Белого дома, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. У Владимира Путина еще одно протокольное мероприятие, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, — возложение цветов к могилам советских летчиков на Аляске.