Саммит РФ и США на Аляске завершился

Переговоры на высшем уровне между Россией и США в Анкоридже (штат Аляска) завершились, сообщила пресс-служба Кремля. Запланированный обед между делегациями отменен, следует из сообщения Белого дома.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в составе «три на три» длились 2 часа и 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине. На итоговой пресс-конференции господин Трамп заявил, что, «к сожалению, сделки нет».

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

С российской стороны в переговорах участвовали: президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. С американской — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

В настоящее время, по данным Белого дома, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. У Владимира Путина еще одно протокольное мероприятие, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, — возложение цветов к могилам советских летчиков на Аляске.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Кортеж президента США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

На красной дорожке

Подготовка к встрече на аэродроме

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Место встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Формат «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Начало переговоров

Президент РФ Владимир Путин

