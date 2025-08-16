Владимир Путин сделал несколько заявлений по итогам встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Переговоры российской и американской делегаций в узком составе продолжались почти три часа. После президент РФ заявил, что они прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Провести встречу на Аляске было его инициативой, отметил он. Также, по его словам, одним из центральных вопросов стал украинский вопрос. Со стороны США на саммите присутствовали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С российской — глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Итоги переговоров ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с политологом, руководителем компании «Дубравский Консалтинг» Павлом Дубравским.

— Какие выводы можно сделать по тем заявлениям, которые сделали оба президента? Учитывая, что не было конкретных ответов, как и вопросов, это были именно заявления. По тому, что известно, как бы вы охарактеризовали, скажем так, первую половину сегодняшнего дня?

— Я бы сказал так: на шаг ближе к сделке, но все может рухнуть. Насколько я понимаю, Трамп предлагал сделку, которая здесь и сейчас позволит завершить данный конфликт. Но с российской стороны был совершенно иной подход, речь шла скорее про переформатирование российско-американских отношений, что, я думаю, частично Владимир Путин получил, судя по признанию со стороны Дональда Трампа. Второй пункт — это обсуждение возможной и потенциальной выгоды, которую могли бы получить обе страны в случае решения первопричин конфликта. Я подчеркну очень важный момент: наверное, впервые президент России говорил о безопасности самой Украины и, более того, сделал очень приятный реверанс в украинскую сторону и попросил не препятствовать никаким дальнейшим переговорам и, наоборот, подключиться к ним. Это важная история. Со стороны же Трампа была немножко другая позиция, он хотел, чтобы это были предварительные переговоры о том, чтобы начать переговоры, извините за тавтологию, уже с Владимиром Зеленским. Поэтому я думаю, что каждый получил свое, но Трамп скорее получил меньше, чем Владимир Путин.

— Почему, на ваш взгляд, такая разница в оценках? Это связано с тем, что у Трампа были завышенные ожидания от переговоров? Или же, наоборот, Владимир Путин со скепсисом ехал на Аляску, и поэтому после первого раунда получил, может быть, даже немного больше, чем рассчитывал?

— Я думаю, немножко по-другому: все-таки Трамп хотел решить все здесь и сейчас, одним днем договориться, а вместо этого Владимир Путин ему предлагал поочередно, поэтапно обсуждать отдельные пункты разговора. Что я для себя выделил? Это Арктика, вопрос национальной безопасности и, конечно же, торговля. Поэтому я бы сказал, что сейчас мы видим ситуацию, когда российская сторона, наверное, даже больше довольна этими переговорами, чем американская. Плюс Трамп не сказал, что сделки нет вообще. Он сказал, что ее нет сейчас. Это значит, что осталось проговорить отдельные моменты. Я понимаю, что российские слушатели могли делать слишком большие ставки на эти переговоры, но мне кажется, если мы немножко обрежем наш оптимизм и посмотрим на конкретное содержание переговоров, то пока оно выглядит скорее позитивным, чем негативным.

— Как коррелирует одно с другим: с одной стороны, желание Трампа добиться определенных результатов, с другой стороны, предварительные, так называемые вербальные интервенции Трампа о том, что сегодняшние переговоры — это скорее некое слушание, репетиция перед основной встречей, трехсторонними переговорами с участием Владимира Зеленского. Разве эти два постулата не взаимно исключают друг друга?

— Нет, они взаимно не исключают друг друга, потому что задача Трампа была сегодня договориться о том, чтобы договариваться дальше уже с Владимиром Зеленским. Я бы сказал, что в данный момент мы видим, что американская сторона скорее разочарована этими переговорами, но не полностью, они понимают, что есть еще несколько моментов, которые осталось докрутить. Трамп выглядел расстроенным, уставшим, у него даже немного осип голос, потому что, видимо, переговоры проходили достаточно долго, я так понимаю, что вокруг каких-то конкретных пунктов переговорных. Но сейчас Трамп продемонстрировал, что он готов дальше слушать и разговаривать. Это очень важно. А хитрый и очень умный прием со стороны Владимира Путин — позвать его в Москву — мне кажется, говорит о том, что Трамп на самом деле готов это рассмотреть. Его реакция в этом случае разоружила самого Трампа, потому что мы видели, что он не ожидал этого. Особенно в прямом эфире, на пресс-конференции. Я бы сказал, что был поэтапный, постепенный план.

— Как вам кажется, какие именно пункты могли бы в большей степени не устроить Трампа по окончании именно формата «три на три»? Только ли Украина или еще, может быть, какие-то другие варианты?

— Я думаю, прежде всего сама Украина, вопрос территорий, скорее всего. Видимо, Трамп подразумевал обмен или вывод войск, российская сторона, я думаю, настаивает на том, что она успешно наступает, и ей нет смысла идти на какие-то территориальные уступки. Я думаю, что это ключевой момент, из-за которого не смогли договориться. Второе — это, возможно, статус нынешних переговоров с позиции того, чего хочет именно Украина. Я думаю, что по некоторым пунктам, которые они обсуждали, Россия могла не соглашаться. Третье и, наверное, ключевое, что Трамп хотел сразу организовать встречу, видимо, буквально на следующий день с Зеленским. И российская сторона, очевидно, тоже на это не согласилась, даже не рассматривала такой вариант.

