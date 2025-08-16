Мемкоин Трампа вырос на 3% после начал его встречи с Путиным

Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP выросла более чем на 3% после начала его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

По данным торгов, к 0:50 мск цена мемкоина TRUMP увеличилась на 3,48%, достигнув $9,21. Максимальное значение за последние сутки составило $9,29.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась поздно вечером 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Главная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине.