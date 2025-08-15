Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске общаются через переводчиков. Об этом пишет «РИА Новости».

Владимир Путин и Дональд Трамп прилетели в Анкоридж почти в одно время. Они встретились на летном поле, пожали друг другу руки, обменялись короткими репликами, а затем уехали к месту проведения переговоров на одном автомобиле.

Вскоре начались переговоры лидеров на военной базе. Они проходят в формате «три на три» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Лусине Баласян