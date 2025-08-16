обновлено 01:25
Что известно о переговорах Путина и Трампа
На Аляске стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком формате продлились 2 часа 45 минут. Перед началом встречи лидеры не стали отвечать на вопросы прессы. Что известно о переговорах Путина и Трампа на данный момент — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров «три на три»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Трамп и Путин встретились на летном поле в Анкоридже на Аляске. Президент США приветствовал на красной дорожке президента России аплодисментами, они пожали друг другу руки, после чего уехали на «Кадиллаке» Трампа. Американская пресса отмечает, что встреча лидеров прошла в теплой и дружеской атмосфере и что в машине они общались без переводчика.
- Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической.
- Переговоры в узком формате прошли за закрытыми дверями. Они продлились 2 часа 45 минут. После них начнется пресс-конференция президентов. Перед началом переговоров Путин и Трамп воздержались от реплик для прессы и не стали отвечать на вопросы.
- Переговоры прошли в формате «три на три» вместо изначально заявленного «один на один». С российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Лозунгом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала фраза «Pursuing peace» («Стремление к миру»).
- Переговоры пройдут в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Об этом сказал перед началом саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6–7 часов, сказал Песков.
- Перед началом саммита на Аляске Трамп заявлял, что его цель — усадить стороны за стол переговоров, а не заключать сделки от имени Украины. Он обсудит с Путиным возможный обмен территориями, но все решения будут за Москвой и Киевом. Трамп допустил предоставление гарантий Украине при участии Европы и других стран, но не в формате НАТО. Трамп заявил, что будет недоволен и уедет обратно в Вашингтон, если не договорится с Путиным о прекращении огня.
