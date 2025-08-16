На Аляске стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком формате продлились 2 часа 45 минут. Перед началом встречи лидеры не стали отвечать на вопросы прессы. Что известно о переговорах Путина и Трампа на данный момент — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров «три на три»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ