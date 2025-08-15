Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа со слоганом «В поисках мира»

Белый дом перед началом переговоров в Анкоридже на Аляске опубликовал фотографию президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в соцсети Х со слоганом «В поисках мира».

Фото: @WhiteHouse Фото: @WhiteHouse

На фотографии изображены Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров в формате «три на три». На фоне руководителей — слоган «В поисках мира» и надпись «Аляска-2025».

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. По окончанию переговоров президенты выступят на совместной пресс-конференции.

Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Делегации также обсудят и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.