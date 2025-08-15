В Ярославской области сбили женщину с ребенком

В Некрасовском округе на 51-ом км Р-132 автомобиль Skoda Octavia сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

По данным правоохранителей, авария произошла 15 августа в 17:20. Пешеходы, женщина 1966 года рождения и ребенок 2018 года рождения, переходили дорогу в неположенном месте. В результате столкновения женщина погибла на месте, ребенка госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова