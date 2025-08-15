Индекс Мосбиржи на вечерней сессии замедлил рост во время встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии слабо замедлил рост, свидетельствуют данные площадки. Замедление связывают со встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

По данным на 22:11 мск, когда лидеры двух стран приветствовали друг друга, индекс рос и достиг отметки 3015,24 пункта (+0,99%).

После начала переговоров в формате «три на три» около 22:31 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3014,77 пункта (+1,26%), но затем замедлил рост. По состоянию на 22:45 мск, он достиг 3004,78 пункта (+0,64%).

Встреча президентов России и США началась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры стартовали в закрытом для прессы формате «три на три». С российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской стороны: госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.