«То, что мы наблюдали в прямом эфире, было чем-то похожим на русский балет»

В Анкоридже началась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Оба президента встретились в аэропорту около 22 часов по Москве. Глава Белого дома вышел чуть раньше и пошел навстречу российскому президенту по красной ковровой дорожке. Лидеры пожали руки и обменялись парой реплик. Аэродром они покинули на одной машине — черном Cadillac от американской стороны. Журналисты пытались задать несколько вопросов, пока Трампа и Путина фотографировали. Но те на красной дорожке не задержались и сразу отправились к месту проведения встречи. Как следят за встречей в Анкоридже? И как менялись ожидания от нее? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с корреспондентом “Ъ” в США Екатериной Мур.

— Прежде всего об этих протокольных нюансах: Трамп пожелал лично встретить Путина на красной дорожке, что, в общем, непривычно. И он, кстати, сдержал свое слово, оказавшись чуть более стремительным в этом пункте, перекрестке двух красных дорожек. Кроме того, он российского президента пригласил к себе в машину. Я бы не сказал, что это нарушение протокола, скорее его гибкая трактовка. Как это комментируют те люди, которые собрались в Анкоридже? Есть ли какая-то реакция на эти моменты?

— Действительно, то, что мы наблюдали в прямом эфире по ведущим американским телеканалам, было чем-то похожим на русский балет. Настолько это было синхронно, вплоть до того, как укладывались красные дорожки.

Но еще плюс ко всему, на что нужно обратить внимание: когда Владимир Путин шел по направлению к Дональду Трампу, американский лидер ему еще и аплодировал. Конечно, такая реакция со стороны президента США вызвала определенные вопросы у тех, кто комментировал эту встречу.

В частности, корреспонденты FoxNews, которые за ней наблюдали, начинали задавать вопросы: у кого больше карт в рукаве в этом смысле? Будет ли Владимир Путин манипулировать Дональдом Трампом? Для многих эти вопросы действительно стоят на повестке дня. Не знаю, поддался ли Дональд Трамп давлению со стороны консерваторов из своей партии, центристов от демократов, которые требовали, чтобы все-таки на встрече присутствовали не только Дональд Трамп и Владимир Путин с переводчиками. Но, как мы знаем, будет встреча в формате «три на три». Было ли это решение российской стороны, некий жест доброй воли, было ли это решение Дональда Трампа, но сейчас этот вопрос прояснился. Ближайшие советники, которые участвовали в переговорах, подготавливали встречу, будут принимать участие в этом взаимодействии, что снимает определенный негативный настрой со стороны оппонентов этой встречи.

— Но Дональд Трамп выполнил свое обещание, когда ранее заявлял о том, что начнет переговоры, что называется, с формата тет-а-тет, и этот формат фактически состоялся в машине, пока они ехали до базы. Если я правильно подсчитал, то этот путь из аэропорта до базы Эльмендорф-Ричардсон занял у президентов от 15 до 20 минут. Задаются ли коллеги вопросом, что за это время они могли обсудить?

— Пока задаться таким вопросом не успели, но то, что оба лидера находились в одной машине, незамеченным не осталось. Американская пресса это активно комментирует, но с точки зрения того, что Дональд Трамп протянул руку дружбы Владимиру Путину, что есть определенная химия между президентами. Стоит помнить, что за 15 минут решить какие-то глобальные вопросы, тем более разрешить конфликт, достаточно сложно. Я думаю, что обратят на это внимание.

— Но ведь Трамп же говорил, что ему достаточно двух-трех, может быть, пяти минут, чтобы посмотреть на Путина и понять, стоит ли продолжать эти переговоры. Судя по тому, что он никуда не уехал, а находится сейчас на базе вместе со Стивеном Уиткоффом и Марко Рубио напротив Владимира Путина, Юрия Ушакова и Сергея Лаврова, значит, ему понравилось, наверное, то, что он увидел в этих глазах. По крайней мере, это его не оттолкнуло.

— Мы можем сделать такой вывод, но мы знаем, насколько Дональд Трамп последовательный, поэтому я предлагаю посмотреть на то, как будет эта дискуссия развиваться, какой будет итог этой встречи. Но вы абсолютно правы, позитивные сигналы мы видим уже сейчас.

— И последний организационный, наверное, больше вопрос. Я обратил внимание на то, что достаточно упрямые оба президента в плане общения. Точнее «необщения» с прессой. И на красной дорожке в аэропорту, хотя журналисты пытались задать им вопросы, они промолчали, и сейчас по тем кадрам, которые мы видим из зала, где пройдут переговоры «три на три», им пытались задать вопрос, и все отмалчиваются. Когда же все-таки они удовлетворят любопытство журналистов, есть ли какое-то расписание, когда первые ответы от официальных лиц вы получите?

— Есть расписание, и планируется по итогам переговоров пресс-конференция. Информационные каналы показывают кадры с военной базы. Конференция будет действительно значительная, большое количество журналистов ожидается.

Я думаю, здесь нежелание отвечать на вопросы объясняется тем, что очень острый вопрос стоит на повестке дня, и стороны просто не хотят спугнуть удачу.

