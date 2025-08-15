США допустили ужесточение санкции против нефтяных компаний России

США рассматривают введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, если президент России Владимир Путин откажется от прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, президент США Дональд Трамп полагает, что это будет кратковременная мера, поскольку есть опасения сильного роста мировых цен на нефть. Среди других вариантов рестрикций — усиление санкций в отношении нефтяных танкеров, которые якобы относятся к теневому флоту РФ. Также обсуждается введение дополнительных пошлин в отношении покупателей российской нефти, в том числе Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ на вопрос Fox News о возможных санкциях против Китая говорил, что «рассматриваются все варианты». Собеседники агентства отмечают, что реализация возможных мер будет постепенной.