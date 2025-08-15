Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на переговорах с Трампом

К переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны присоединятся глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изначально переговоры лидеров должны были начаться в формате тет-а-тет с переводчиками, после чего к ним бы присоединились по пять представителей от делегации России и США. Однако незадолго до прилета лидеров на Аляску Белый дом сообщил, что встреча начнется в формате «три на три». С американской стороны к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Новость дополняется