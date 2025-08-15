Новостройку приняли за жилую

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц. Причиной стало нарушение прав жильцов недавно введенного в эксплуатацию 23-этажного дома, которые пожаловались на неработающие лифты, вентиляцию, протекающую крышу и отсутствие водоснабжения. Дом был проблемным объектом долевого строительства и достраивался за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (ППК ФЗПГ). В Ульяновском областном фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства признали, что на завершение работ в доме денег на МКД больше нет, а генподрядчик отказался работать без оплаты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: прокуратуры Ульяновской области Фото: фото: прокуратуры Ульяновской области

Как стало известно «Ъ», в пятницу следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допустивших принятие и эксплуатацию непригодного для проживания недавно построенного 23-этажного многоквартирного дома №28 на ул. Кролюницкого в центре Ульяновска (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до года исправительных работ или трехмесячного ареста).

Официальных сообщений СУ СКР по этому поводу пока еще не было, но в ведомстве «Ъ-Волга» подтвердили эту информацию, отметив, что фигурантов в деле пока нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», о невозможности проживания в недавно сданном в эксплуатацию 23-этажном доме сообщили в соцсетях в минувшую среду жильцы этого МКД. Они пожаловались, что в доме не работают лифты, а также система пожарной сигнализации и дымоудаления, отсутствует водоснабжение, не завершена отделка подъездов, в некоторых местах отсутствуют окна и двери, не закончен монтаж электроснабжения, протекает кровля, не завершено благоустройство придомовой территории. При этом, отмечают жильцы, управляющая компания «Домовой» на их вопросы не отвечает, «хотя за коммунальные услуги уже выставляет платежки».

В тот же день на жалобы жильцов отреагировало региональное следственное управление СКР, начавшее процессуальную проверку изложенных фактов. В четверг на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший региональному СУ СКР «возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Ульяновской области» и представить доклад о ходе расследования.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этого МКД было подписано 28 декабря 2024 года главой управления архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска Натальей Гордеевой.

Как сообщила облпрокуратура, строительство дома начинала компания «Силен» (ООО) в 2013 году, но в 2017 году стройка остановилась, дом перешел в разряд проблемных, в дальнейшем компания «Силен» была объявлена банкротом, ее бывший директор Анатолий Шмелев приговорен за мошенничество в особо крупном размере к двум годам и 10 месяцам колонии общего режима, с него взыскано в пользу потерпевших дольщиков более 100 млн руб.

Права застройщика на МКД и обязательства ООО «Силен» перед дольщиками были переданы Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. По решению наблюдательного совета федеральной ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» на завершение строительства дома было выделено более 1,1 млрд руб. Достройку вела «Строительная компания “ТехСтройКазань”» (ООО).

В июле этого года «в связи с отсутствием контроля со стороны уполномоченных органов за устранением строительных недостатков и нарушением сроков передачи ключей от жилых помещений дольщикам» прокуратура области внесла председателю облправительства представление об устранении нарушений закона.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки «будет дана оценка качеству и интенсивности проведения подрядчиками ремонтных работ, а также деятельности управляющей компании и специализированной организации по обеспечению работоспособности инженерных систем и лифтового оборудования».

В СУ СКР «Ъ» пояснили, что факты, изложенные жильцами МКД, подтвердились, и теперь следствие будет устанавливать виновных лиц, «проверены будут все должностные лица и организации, причастные к приемке и начатой эксплуатации МКД, все, кто ставил свои подписи».

Источник «Ъ», близкий к следственным органам, сказал, что, по его данным, уже выяснилось, что «разрешение о вводе МКД в эксплуатацию было подписано 28 декабря, в то время как последние КС так и остались неподписанными» (форма КС-2 — акт приемки с перечислением всех выполненных работ, подлежащих оплате, и форма КС-3 — справка о стоимости работ для их оплаты. — “Ъ”). «То есть, дом вроде и ввели в эксплуатацию, а до конца не доделали», — заметил собеседник. По его информации, генеральному подрядчику (ООО «Строительная компания “ТехСтройКазань”») «просто не хватило средств, выделенных ФЗПГ», «генподрядчик заявил, что все работы, которые им оплатили, они выполнили и, пока им не заплатят за оставшиеся работы, ничего выполнять не будут». «В то же время, видимо, было определенное давление о необходимости сдачи МКД до конца года в связи с недовольством дольщиков», — предположил собеседник.

Директор Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Руслан Хайров (фонд в проекте достройки МКД выступал застройщиком, в его функции входила оплата работ из средств, выделенных ФЗПГ) сказал “Ъ”, что, «когда принимался дом, все шесть лифтов работали, сам на них ездил, котельная работает, вода там есть, хотя есть проблема с горячей водой». По его словам, к отключению лифтов привела замена организации, обслуживающей лифты, которая выставила «кучу замечаний по доделкам, которые не касаются самого оборудования». «Похоже, что организация просто не хочет обслуживать эти лифты, а другая организация просит большие деньги за обслуживание», — добавил господин Хайров. Аналогичная ситуация, по его словам, и с котельной. «Не доделаны мелочи, но генподрядчик оставил все работы, а сам скрылся, уехал, на контакт не выходит, у него очень тяжелое финансовое положение», — сказал директор фонда, заметив, что надо заставить генподрядчика завершить все работы, но денег у фонда из выделенных на достройку больше нет.

Получить пояснения у главы горархитектуры Натальи Гордеевой, подписавшей разрешение на эксплуатацию МКД, не удалось — по своим телефонам она была недоступна, на запрос “Ъ” не ответила. Телефоны «ТехСтройКазани» в пятницу также не отвечали.

Сергей Титов, Ульяновск