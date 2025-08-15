Лозунгом встречи Путина и Трампа на Аляске стала фраза «Стремление к миру»

Лозунгом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала фраза «Pursuing peace» («Стремление к миру»). Он, среди прочего, напечатан заглавными буквами на баннере, размещенном позади стоек с микрофонами и двух пар флагов РФ и США в пресс-центре, где ожидается пресс-конференция президентов по итогам переговоров.

В зале примерно в десять рядов расставлены стулья для представителей СМИ, которые будут освещать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. За ограждением на подиуме — место для фото- и видеокорреспондентов. Журналисты заняты настройкой камер и света для съемки мероприятия.

Встреча лидеров России и США запланирована сегодня на 22:30 мск на военной базе на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. По оценке пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры могут занять 6-7 часов. Рабочая поездка Владимира Путина продлится только один день. Центральная тема встречи — мирное урегулирование конфликта на Украине.