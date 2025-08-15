Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лозунгом встречи Путина и Трампа на Аляске стала фраза «Стремление к миру»

Лозунгом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала фраза «Pursuing peace» («Стремление к миру»). Он, среди прочего, напечатан заглавными буквами на баннере, размещенном позади стоек с микрофонами и двух пар флагов РФ и США в пресс-центре, где ожидается пресс-конференция президентов по итогам переговоров.

В зале примерно в десять рядов расставлены стулья для представителей СМИ, которые будут освещать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. За ограждением на подиуме — место для фото- и видеокорреспондентов. Журналисты заняты настройкой камер и света для съемки мероприятия.

Встреча лидеров России и США запланирована сегодня на 22:30 мск на военной базе на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. По оценке пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры могут занять 6-7 часов. Рабочая поездка Владимира Путина продлится только один день. Центральная тема встречи — мирное урегулирование конфликта на Украине.

Самка лося в национальном парке Денали на Аляске

Самка лося в национальном парке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид из поезда в национальном парке Денали на Аляске

Вид из поезда в национальном парке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид из кабины вертолена на ледник Матануска на Аляске

Вид из кабины вертолена на ледник Матануска на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Национальный парк Денали на Аляске

Национальный парк Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Горные козлы в аляскинском нацпарке

Горные козлы в аляскинском нацпарке

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Хребет Талкитна на Аляске

Хребет Талкитна на Аляске

Фото: Getty Images

Зимний пейзаж на Аляске

Зимний пейзаж на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Рыбацкое судно на фоне аляскинского пейзажа

Рыбацкое судно на фоне аляскинского пейзажа

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Хвост кита на фоне аляскинского пейзажа

Хвост кита на фоне аляскинского пейзажа

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Снежный баран в нацпарке на Аляске

Снежный баран в нацпарке на Аляске

Фото: Getty Images

Американский белоголовый орлан во время охоты на лосося на Аляске

Американский белоголовый орлан во время охоты на лосося на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Карта Аляски

Карта Аляски

Фото: Getty Images

Горное озеро на Аляске

Горное озеро на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Аляскинские пейзажи

Аляскинские пейзажи

Фото: Getty Images

Горное озеро в нацпарке Денали на Аляске

Горное озеро в нацпарке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Лось в конце лета в национальном парке на Аляске

Лось в конце лета в национальном парке на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вершины хребта Талкитна на Аляске

Вершины хребта Талкитна на Аляске

Фото: Getty Images

Заснеженные горы в нацпарке Денали на Аляске

Заснеженные горы в нацпарке Денали на Аляске

Фото: Getty Images

Олени в нацпарке на Аляске

Олени в нацпарке на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

