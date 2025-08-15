Автобус с футболистами «Тюмень-2» попал в ДТП в Омской области

Автобус перевозивший футболистов команды «Тюмень-2» попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим.

Фото: Прокуратура Омской области

«Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни. Быстрейшего всем восстановления! Команда вернется домой после того, как за ней приедет из Тюмени новый автобус»,—говорится в заявлении клуба.

Автобус с командой направлялся на матч регионального первенства среди команд третьей лиги. По данным пресс-службы омской прокуратуры, водитель автобуса, перевозивший футбольную команду из Тюмени, не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем BMW, который в свою очередь въехал во впереди идущий грузовой автомобиль. Потеряв управление, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Как сообщила пресс-служба правительства Тюменской области, за командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус.

Полина Бабинцева