«Билайн» увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода почти на 500%

Оператор сотовой связи «Билайн» отчитался о финансовых результатах по МСФО за полгода. С января по июнь 2025 года чистая прибыль компании составила 15 млрд руб., сообщили в пресс-релизе на сайте компании. Это на 441,6% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

«Билайн» также сообщил о росте капитальных затрат компании до 42,1 млрд руб. Их интенсивность увеличилась до 26,6%. Выручка по операционной деятельности выросла до 158,1 млрд руб. (на 4,8%). EBITDA достигла показателя 69,3 млрд руб., что на 6,4% больше прошлогоднего показателя.

«Положительная динамика была обусловлена ростом среднего дохода на одного клиента в телеком-бизнесе, а также ростом выручки по направлениям облачных сервисов, сервисов CDN, системной интеграции и прочих цифровых нетелеком-сервисов»,— отметили в пресс-релизе.