В Черноземье 18 августа будет облачно, местами дожди от +10°С до +22°С

В понедельник, 18 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами дожди. Температура будет варьироваться от +10°С до +22°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +22°C.

В Воронеже в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — до +16°C. Днем — до +21°C.

В Курске в темное время суток ожидается ясная погода, до +13°C. Днем будет облачно, до +20°C.

В Липецке в течение суток будет облачно, возможен небольшой дождь. В темное время суток до +13°C, днем — до +21°C.

В Орле ночью прогнозируется облачность, до +10°C. Днем возможен небольшой дождь, до +20°C.

В Тамбове ночью ожидаются переменная облачность и небольшой дождь, до +14°C. Днем дождь усилится, до +22°C.

Ульяна Ларионова