В Черноземье 17 августа будет малооблачно, от +13°С до +30°С

В воскресенье, 17 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется ясная погода, местами кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +13°С до +30°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется ясная погода. Ночью температура составит до +14°C. Днем — до +30°C.

В Воронеже в течение суток ожидается ясная погода. Ночью — до +16°C. Днем — до +28°C.

В Курске ночью будет малооблачно, без осадков, до +15°C. Днем будет небольшой кратковременный дождь, до +27°C.

В Липецке ночью будет малооблачно, до +14°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +27°C.

В Орле в течение суток ожидается малооблачно, небольшой дождь. Ночью до +15°C, днем — до +24°C.

В Тамбове в течение суток будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура опустится до +13°C, днем — до +28°C.

Ульяна Ларионова