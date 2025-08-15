В Черноземье 16 августа будет облачно, от +11°С до +26°С

В субботу, 16 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода. Температура будет варьироваться от +11°С до +26°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачно с прояснениями, без осадков, температура составит до +13°C. Днем будет малооблачно, без осадков, до +26°C.

В Воронеже в темное время суток будет малооблачно, без осадков, до +14°C. Днем будет переменная облачность, до +26°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью — до +13°C. Днем — до +25°C.

В Липецке ночью будет малооблачно, до +12°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +25°C.

В Орле в течение суток синоптики ожидают ясную погоду. Ночью температура снизится до +11°C, днем поднимется до +26°C.

В Тамбове в течение суток будет облачно, без дождя. Ночью температура составит +11°C, днем — до +25°C.

Ульяна Ларионова