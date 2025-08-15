В Анкоридже приземлился самолет спецотряда «Россия»

В Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда «Россия». Это не борт президента России Владимира Путина. Как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, прилет главы государства на Аляску ожидается в 22:00 мск.

По данным сервиса Flightradar24, в Анкоридже приземлился борт «Ту-214». За его полетом на сервисе наблюдали около 450 тыс. человек. Некоторые СМИ сделали вывод, что это борт президента России. «В Анкоридж пока прилетел другой самолет спецотряда "Россия"», — сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнутся в 22:30 по мск. Как сообщил Кремль, они могут длиться примерно 6-7 часов. Сначала встреча пройдет в формате тет-а-тет с участием помощников, затем к ним присоединятся члены делегации. Встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа и продлится только один день. Ключевой темой переговоров станет мирное урегулирование конфликта на Украине.

В материале уточнена информация о приземлившемся в Анкоридже самолете.

Лусине Баласян