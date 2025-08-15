Фестиваль кофе, финал гонок мотоджимхане и концерт Квентина Мура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: театр имени Вл. Маяковского Фото: театр имени Вл. Маяковского

Что ждет гостей и участников сибирского фестиваля кофе, где состоятся гонки на мотоциклах, а также каким будет шоу американского музыканта Квентина Мура. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

16 августа (суббота)

В ДК Железнодорожников выступит оркестр Cagmo. Музыканты исполнят саундтреки композитора Ханса Циммера при свечах. В частности, гости вечера смогут услышать мелодии из культовых кинокартин и популярных анимационных фильмов: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны» и другие. Начало в 18:00.

В Новосибирске пройдет второй этап чемпионата по мотоджимхане — соревнования на мотоциклах на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. Награждение пройдет в четырех категориях: спортсмены (D1-B), любители (D2 и D3) и новички (N-D4). Будет организован тест-драйв электромотоциклов. Регистрация участников начинается с 09:00, первые заезды — с 11:00. Соревнования пройдут на ул. Петухова, 6/8 корп. 2.

В Новосибирской областной молодежной библиотеке состоится презентация комикса «Беспокойные сказки». Автор сборника Евгений Биттиров расскажет об издании комикса и авторах, принявших участие в проекте. Русский фольклор изобилует сюжетами победы добра над злом. Однако он имеет мрачные истории о столкновении человека с нечистой силой, исход которого часто непредсказуем. В сборнике представлены именно такие сказки, где действуют зловещие герои. Начало в 16:00.

17 августа (воскресенье)

В Первомайском сквере пройдет фестиваль инди-музыки «Очевидность». Мероприятие организовано командой Музыкального пространства Крыша. На сцене выступят группы из Новосибирска, Барнаула, Прокопьевска и Кемерова. Начало в 16:00.

В Доме ученых СО РАН пройдет заключительный день работы выставки новосибирского художника-акварелиста и иллюстратора Натальи Гудченко. Она представляет иллюстрации к двум книгам, изданным в издательстве «Вольный странник», в серии «Жизнь как пример. Научись у святого». Всего в экспозиции — более 60 работ. Начало в 12:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «По волне моей памяти», посвященный творчеству композитора Давида Тухманова. В 1976 году музыкант выпустил концептуальный альбом «По волне моей памяти», который разошелся тиражом 2,5 млн экземпляров. К музыке Давида Тухманова обращались звезды советской эстрады: Валерий Ободзинский, Александр Градский, Галина Ненашева, Александр Барыкин, Лев Лещенко и другие. Начало в 18:00.

18 августа (понедельник)

В контактном зоопарке «Лесное посольство» проходит выставка хищных растений «В гостях у Венериной мухоловки». На ней представлены венерина мухоловка, росянка, непентес и другие растения-хищники. Гости узнают, как растения приспособились к жизни в условиях недостатка питательных веществ в почве, а также как ловят и переваривают насекомых. Начало в 12:00.

19 августа (вторник)

В кабаре-кафе «Бродячая собака» выступит Квентин Мур — певец и мультиинструменталист из США. Он исполняет музыку в стиле неоретросоул. В новой гастрольной программе прозвучат его авторские песни из последнего альбома Ride With You. Музыка Квентина Мура включает элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Альбом Квентина Мура Black Privilege вошел в топ-10 британского соул-чарта. Начало в 20:00.

20 августа (среда)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет спектакль «Чудные люди». На сцену выйдут шесть актеров, которые в образах более 20 персонажей представят пять рассказов Василия Шукшина: «Мой зять украл машину дров», «Хмырь», «Беспалый», «Сапожки» и «Шире шаг, Маэстро». Это истории с героями, которых привычно называют «шукшинскими чудиками». Начало в 18:30.

21 августа (четверг)

В кинотеатре «Победа» состоится фестиваль короткого метра MMRS Shorts. Гости мероприятия смогут оценить работы трех финалистов фестиваля, которые были отобраны на основе мнения жюри и зрительского голосования. В программе показа — картины Release — история художника, оказавшегося в плену собственных страхов и желаний, «33 оборота в минуту» — фильм о музыке, памяти и тишине, где герои играют в пустоте, и «Птицы Тимофея» — мистическая драма, рассказывающая о человеческом одиночестве, смысле бытия и, неожиданным образом, о рыбалке. Начало в 19:15.

В кино-кафе «Премьера» выступит известный музыкальный проект Triangle Sun, играющий в стиле техно. Композиции музыкантов звучат в эфире MTV по всему миру. Кроме того, они стали единственным российским проектом, чьи треки вошли в мировые сборники Caf Del Mar и Buddha Bar. Начало в 20:00.

В Доме джаза выступит дуэт «Джаз вдвоем». Музыканты — победители фестивалей JazzSound, CinemaJazzAwards, номинанты премии Russian World Music Awards. Программа включает песни на английском, португальском, испанском и русском языках. Джазовые стандарты, бразильская босса-нова, аргентинское танго, жемчужины советской эстрады и авторская музыка. Начало в 19:00.

22 августа (пятница)

В киноконцертном комплексе имени Маяковского пройдет сибирский фестиваль кофе. Тема этого года — «Кофе. Бизнес. ИИ». Участие в конкурсе примут представители индустрии из разных регионов Сибирского федерального округа, а также собственники и сотрудники кофеен и ресторанов. В рамках мероприятия состоится командный чемпионат на звание лучшей кофейни Сибири (Russian Coffee Cup), Dalla Corte Cup — индивидуальный чемпионат бариста и Cup Tasters Battle — чемпионат по дегустации черного кофе. Победители будут представлять Сибирь в финале, который состоится в Москве.

Александра Стрелкова