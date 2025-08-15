Задолженность россиян по ипотеке выросла к июлю до 20,4 трлн рублей

Общая задолженность по ипотечным кредитам в России выросла до 20,4 трлн руб. к 1 июля. За месяц показатель увеличился на 0,3%, сообщается в отчете Центробанка.

«Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля, т.е. с учетом части порфеля, преобразованной в ценные бумаги.— “Ъ”) на 01.07.2025 составила 22,1 трлн рублей»,— сказано на сайте ЦБ. Темпы прироста портфеля ИЖК в годовом сопоставлении уменьшились на 3,3%. Годовой прирост на 1 июня составлял 6,1%.

В июне кредитные организации предоставили 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд руб. Месяцам ранее россиянам было доступно 63,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 287,3 млрд руб., отметили в ЦБ.