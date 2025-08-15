Курс доллара. Прогноз на 18–22 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу на внебиржевом рынке курс доллара закрылся на отметке 80,43 руб./$, что на 43 коп. выше значений предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 24 коп., до отметки 80,02 руб./$. В последние дни основным фактором неопределенности для российского рынка является геополитика, в частности предстоящая встреча президентов США и России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Банк Русский Стандарт
|79.00-81.00
|ПСБ
|79.00-83.00
|Банк Зенит
|80.00
|«Цифра банк»
|75.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|80.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Вне зависимости от исхода переговоров мы не ожидаем изменений конъюнктуры для рубля здесь и сейчас
По нашим оценкам, волатильность на валютном рынке в ближайшее время может повыситься на фоне переговоров и диапазон колебаний рубля может расшириться до 75–85 руб. за доллар США. Тем не менее вне зависимости от исхода переговоров мы не ожидаем изменений конъюнктуры для рубля здесь и сейчас: счета не будут разблокированы, санкции не будут сняты. При самом благоприятном сценарии будет снижен риск в отношении российских активов, что сможет привлечь нерезидентов, как это было в начале года на этапе начала переговорного процесса после вступления Трампа на должность президента.
Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами краткосрочно нейтрально для рубля
Рубль вновь демонстрирует минимальную волатильность, ожидая итогов саммита президентов РФ и США. Тем не менее фундаментальные факторы говорят в пользу рубля, пока импортеры сохраняют сезонную пассивность, а рост спроса на валюту со стороны населения компенсируется притоком по экспортному каналу. Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами краткосрочно нейтрально для рубля. Однако в случае появления тренда на ослабление нацвалюты это может позволить компаниям переждать волну девальвации, не конвертируя полученную валюту.
Фундаментальные факторы говорят в пользу рубля
Во второй половине недели национальной валюте окажет поддержку начало периода налоговых выплат
В начале следующей недели рубль может продемонстрировать умеренное снижение при отсутствии явных положительных сигналов и договоренностей по итогам переговоров на Аляске между лидерами России и США. Во второй половине недели национальной валюте окажет поддержку начало периода налоговых выплат, пик которого придется на 28 августа. Так, сумма налогов с нефтегазового сектора, по нашим оценкам, в августе составит чуть менее 530 млрд руб. В преддверии выплат экспортеры обеспечат повышенный спрос на рублевую ликвидность, что может позволить рублю отыграть часть потерь, понесенных в первой половине недели.
В фокусе мировых рынков — последствия встречи глав России и США
Рубль — на относительно стабильных позициях. В числе факторов давления на его курс — решение отменить нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами на фоне укрепления национальной валюты. В фокусе мировых рынков — последствия встречи глав России и США, от которых будет зависеть дальнейшая расстановка сил на энергетических рынках, а также геополитическая повестка. Каким бы ни был ее исход, траектория движения российского рубля сразу после нее будет обозначаться скорее краткосрочными трендами. Определяющими курс рубля по отношению к двум валютам по-прежнему остаются риски инфляции, спрос на иностранную валюту внутри страны, а также нефтяные цены. На доллар тем временем способны оказать давление данные Министерства финансов США, которые показали рост дефицита бюджета США в июле относительно данных прошлого года.
Мы ожидаем медленное ослабление курса
Сейчас рынок замер в ожидании новостей с Аляски. Мы не ждем быстрых позитивных решений, которые могли бы изменить структуру валютного рынка и привести к движению капитала, способному повлиять на курс рубля. Также мы не ждем и плохих новостей наподобие тех, что привели к быстрому снижению рубля в конце июля. Умеренный позитив, который мы ожидаем по итогам встречи, сохранит текущую конструкцию рынка и позволит рублю оставаться в текущем коридоре — 78–80. В целом мы ожидаем медленное ослабление курса, материально ощутимое ослабление, на наш взгляд, вероятно во второй половине осени, когда начнет увеличиваться трансакционный спрос на валюту для оплаты предновогоднего импорта и постепенное восстановление импорта машин на фоне снижения их запаса по мере сокращения ставок по кредитам и реализации отложенного спроса.