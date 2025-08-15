Кабардино-Балкария увеличила турпоток на 14,8% за полугодие 2025 года

Кабардино-Балкария приняла свыше 900 тыс. туристов за первое полугодие 2025 года, что на 14,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в Тelegram-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Кабрдино-Балкарии

По словам главы республики, бронирования увеличились на 14%, что свидетельствует о стабильном росте интереса к республике. Кабардино-Балкария одинаково комфортна для любителей активного отдыха и тех, кто ищет спокойствие.

«Гостей привлекают удобная транспортная доступность, уникальные горные пейзажи, горнолыжные трассы, альпинизм, эко-маршруты, лечебные курорты и этнокультурный колорит»,— отметил господин Коков.

Валентина Любашенко