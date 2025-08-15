Лучший бомбардир «Амкара» возвращается в клуб

Лучший бомбардир ФК «Амкар» Артем Котик вновь будет выступать за Пермь. Аренда продлена до конца года, сообщает пермский клуб.

24-летний нападающий присоединился к «Амкару» в начале 2025 года на правах аренды. В первом круге провёл все 13 матчей за пермскую команду, забил 10 голов, отдал две голевые передачи и стал лучшим бомбардиром команды. В июне болельщики признали его игроком месяца. Летом вернулся в ФК «Нефтехимик», который выступает в Первой лиге.

Сегодня же подписал контракт с ФК «Амкар Пермь» полузащитник Кирилл Корольков. Игрок является воспитанником футбольной академии московского «Торпедо». Имеет опыт выступлений за белгородский «Салют», «Кубань-Холдинг», ивановский «Текстильщик» и «Форте» (Таганрог). Последний год провел в костромском «Спартаке», с которым в июне 2025 вышел в Первую лигу.

Егор Никифоренко и Валерий Потороча покидают команду — контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.