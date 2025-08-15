Бастрыкин потребовал проверить жалобу медика из ХМАО на травлю коллег

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре(ХМАО) Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки обращения медика из Сургута, пожаловавшейся на травлю со стороны коллег. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, в соцсетях распространилось видеообращение инструктора-методиста Сургутской клинической травматологической больницы Венеры Гавриловой, в котором она заявила о травле со стороны коллег. Медик обратилась к президенту РФ и председателю СК и попросила помощи. По ее словам, издевательства начались год назад, после того, как в ходе служебной проверки она подтвердила факт нарушения трудовой дисциплины в больнице. Следственные органы по ХМАО организовали процессуальную проверку по данному факту.

В 2021 году в этой же больнице две сотрудницы отделения анестезиологии совершили самоубийство с разницей в несколько месяцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 110 УК РФ( о доведении до самоубийства). Родственники погибших утверждали, что трагедии связаны с травлей со стороны руководства.

Полина Бабинцева