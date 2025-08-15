С начала года жители Ульяновской области отдали мошенникам 629 млн рублей

По итогам семи месяцев 2025 года в Ульяновской области зарегистрировано 1587 случаев мошенничества общеуголовной направленности, из них путем неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий — 1447. Об этом сообщило региональное УМВД в ответ на запрос «Ъ-Волга».

В полиции отмечают, что по всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Общая сумма денежных средств, похищенных у жителей региона за семь месяцев 2025 года составила 628 млн 992 тыс. руб.

В среднем в день сотрудниками отделов полиции регистрируется по шесть заявлений граждан о совершении в отношении них мошеннических действий.

Максимальная сумма денежных средств, отданная в 2025 году мошенникам одним человеком, составила более 15 млн руб. (их отдала жительница Димитровграда, индивидуальный предприниматель).

Андрей Васильев, Ульяновск