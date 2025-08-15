Ульяновск вошел в число восьми городов — претендентов на звание культурной столицы года

В пятницу оргкомитет конкурса «Культурная столица 2027 года» на брифинге в ИД «АиФ» объявил результаты подведения итогов первого этапа конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мараховец Фото: Алексей Мараховец

Финалистами первого этапа стали восемь городов, в число которых вошел и Ульяновск, единственный из ПФО. В число финалистов кроме Ульяновска вошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Челябинск.

Само заседание оргкомитета заседание оргкомитета конкурса по итогам 1 этапа, где был утвержден список финалистов, состоялось 24 июля, однако до сего дня конкретный состав финалистов не раскрывался.

На первом этапе конкурса городам необходимо было продемонстрировать свой взгляд на культурные ресурсы города. Заявки подавались через «Госуслуги» и там же рассматривались экспертами в трех измерениях (история, настоящее и будущее), по 12 оценочным направлениям, среди которых подход к охране историко-культурного наследия, материально-культурные ресурсы, городская среда и урбанистика, экология, туризм и индустрия гостеприимства, образование.

На втором этапе конкурса у прошедших в него городов будут оцениваться проекты программ, планируемых к реализации в качестве культурной столицы года.

Итоги второго этапа будут объявлены 14 декабря.

Общенациональный конкурс городов России «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» (Москва) при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Конкурс проводится с 2023 года и направлен на поддержку культурного развития регионов, демонстрацию их уникальности и повышение туристического потенциала. В разные годы победителями становились Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025) и Омск (2026).

Андрей Сазонов