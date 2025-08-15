МЧС опубликовало кадры тушения пожара в деревянном доме на улице Щорса в Ижевске

Пожар в частном деревянном доме на ул. Щорса в Ижевске ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Огонь уничтожил баню, надворные постройки и кровлю жилого дома. Также повреждена крыша неэксплуатируемого здания.

Возгорание обнаружила пожилая хозяйка. Почувствовав запах дыма, она вышла на улицу и увидела дым, идущий с внешней стороны бани. Собственница вошла внутрь и увидела огонь. «Открыв дверь, она усугубила ситуацию: обеспечила приток кислорода. После чего огонь стал распространяться на кровлю и дальше по постройкам, стоящим вплотную»,— рассказал дознаватель ведомства Роман Шамшурин.

По словам дознавателя, вместо вызова пожарных хозяйка изначально позвонила родственникам, «потеряв тем самым время». В пожарную службу обратились близкие: сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 13:54. К ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.