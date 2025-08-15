Автовладельцы погрузились в детали

Высокие цены, ржавчина и долгое ожидание запчастей для ремонта — этого больше всего боятся владельцы китайских машин в России. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра Sidorin Lab. По их данным, водители почти всегда положительно оценивают внешний вид машин из КНР. А вот негатив чаще всего вызывает их стоимость и соотношение «цена-качество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подробнее о том что беспокоит владельцев китайских авто — в справке “Ъ FM”.

По данным исследования Sidorin Lab, число обсуждений китайских автомобилей в российских медиа и соцсетях выросло в три раза по сравнению с 2022-м. При этом доля негативных отзывов снизилась, вместо них стали преобладать нейтральные. Так, у марки JAC критика упала с трети сообщений до 10%. А у Tank и Omoda около 80% оценок сдержанные. Главная тема обсуждений — по-прежнему цена. Пользователи отмечают, что стоимость машин не всегда соответствует качеству. Эта тема присутствует в обсуждениях всех китайских брендов уже три года и насчитывает почти 0,5 млн упоминаний. На втором месте по популярности — дизайн, около 400 тыс. упоминаний. Однако здесь отзывы в основном положительные, отмечают аналитики. Кроме того, владельцы и дилеры обращают внимание на технические вопросы, связанные с качеством и обслуживанием китайских автомобилей. По данным опроса, больше всего россиян волнует коррозия. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что число жалоб сокращается, такие сообщения продолжают собирать миллионы просмотров. Также пользователи обсуждают нехватку запчастей и поведение машин в мороз.

Впрочем, несмотря на позитивную динамику, проблем с «китайцами» все еще много, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, некоторые машины из КНР могут проржаветь насквозь всего за несколько лет: «Нюансов с ними много, люди в социальных сетях их активно обсуждают, но раньше негатива было больше. При этом многие столкнулись с реальной эксплуатацией китайских авто, которые зачастую не разрабатывались для нашего климата. Я лично видел совершенно новые, нулевые модели, которые уже коррозировали. Совершенно понятно, что через пару-тройку лет, если такую машину полностью не замачивать в антикоррозийных жидкостях и не покрывать сверху и снизу мастикой в четыре слоя, то она начнет ржаветь. Как быстро она дойдет до состояния полной негодности, неизвестно. Первые китайские машины, которые на наш рынок поставлялись — Chery Amulet и так далее — дошли до состояния сквозной коррозии лет за пять-семь.

Я читал и про то, что в одном из таксопарков, в котором есть авто из КНР, 16 купленных Chery тотально встали на прикол из-за сломавшихся коробок передач. Из-за долгого ожидания запчастей у других тоже проблем много, как и в целом с ТО.

Это и дефицит отдельных комплектующих, и быстрая смена модельного ряда. Жизненный цикл машины в Китае очень недолог, их очень быстро "сливают" дальше. Часто аналогов запчастей тоже нет, а их стоимость может быть более чем весомой. Самые большие проблемы имеют, конечно, те, кто купили редкие и экзотические авто из КНР, которые обслужить будет практически невозможно».

Аналитики Sidorin Lab также опросили автодилеров, работающих с китайскими брендами. Главная проблема для них — ценовая политика производителей. Так ответили свыше половины респондентов. Еще одна трудность — маркетинговая стратегия марок. Девять из десяти дилеров отмечают, что у марок нет четкого плана продвижения. Подводят и поставки запчастей. По данным опроса, каждый четвертый респондент ждет детали дольше месяца. Вместо комплексного подхода к работе и активного общения с аудиторией многие китайские бренды ограничились лишь формальным присутствием на рынке, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «Некоторые бренды и представительства работают очень адекватно, то есть для них важно, является ли их бизнес доходным, насколько бизнес-модель рентабельна, насколько тот или иной продукт соответствует соотношению цена-качество. Но есть дистрибуторы, которые, кажется, об этом не думают. Даже, наоборот, иногда складывается впечатление, что они не заинтересованы в том, чтобы дилер развивался. Поэтому здесь, конечно, еще много вопросов.

Мы как представители бизнеса иногда просто удивляемся тому, как пытаются выстраивать процессы россияне, которые сейчас управляют китайскими брендами. Речь о самих дилерских контрактах и взаимоотношениях, о выплате бонусов и коммерческой политике, о ценообразовании продукта. Мы подстраиваемся, понятно, под текущие реалии, учимся все вместе.

Кто-то терпит, кто-то ждет, когда что-то наладится, кто-то уже отказывается работать в отрицательной зоне, потому что это не всегда не то чтобы прибыльно, иногда — и глубоко убыточно».

В середине июня Минпромторг пообещал поддержать дилеров, чтобы не допустить падения продаж по итогам года более чем на 40%. По словам собеседников “Ъ FM” в отрасли, пока конкретных предложений на этот счет не прозвучало.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков