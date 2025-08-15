ЦБ: реальный эффективный курс рубля в июле не изменился

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России остался стабильным в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Показатель эффективного курса рубля учитывает инфляцию. Он рассчитывается на основе курсов валют иностранных государств с учетом их доли во внешнеторговом обороте России.

За период с января по июль 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 28,2%. В частности, в июле курс рубля к доллару поднялся на 0,2%, а к китайскому юаню — на 0,4%. Курс рубля к евро, напротив, снизился на 1,6% по сравнению с июнем.

Что касается номинального курса, в июле показатель к доллару не изменился, к евро снизился на 1,9%, к юаню — на 0,3%.