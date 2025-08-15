В Ярославской области за 23 млн рублей отремонтируют фасад старейшей гимназии

Ремонтом фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области займется ООО «Альянс», сообщили в правительстве области. Согласно данным из системы «ЕИС Закупки», стоимость контракта составит 22,9 млн руб.

Фото: Гимназия имени А.Л. Кекина

Подрядная организация приступит к работам в ближайшие дни, завершить ремонт фасадов необходимо до 15 сентября 2025 года. Кроме того, зданию сделают архитектурно-художественную подсветку. Соответствующие торги также уже состоялись, однако название подрядчика еще не опубликовано. Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2025 года.

Гимназия имени А.Л. Кекина — одно из старейших учебных заведений области, оно основано в 1907 году. Здание было построено в 1910 году специально для гимназии на средства и по завещанию купца-мецената Алексея Кекина. В настоящее время здание является объектом культурного наследия.

Алла Чижова