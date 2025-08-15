В Санкт-Петербурге начались съемки сериала о противостоянии КГБ и ЦРУ

В Санкт-Петербурге начались съемки детективного сериала «Ничья в пользу КГБ». В его основу легла одноименная книга Юрия Грачева о противостоянии советской и американской спецслужб. Кинокомпания «Триикс медиа» отметила в Telegram-канале, что снимает кинокартину по заказу телеканала НТВ.

В кинокомпании уточнили, что главную роль майора КГБ Григорьева сыграет Денис Нурулин («Этерна: Часть первая» (2022), «Противостояние» (2024), «Гости из прошлого» (2020)). По сюжету он «должен найти украденные секретные документы и не дать сорвать переговоры», сказано в посте.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне, накануне встречи лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Всего в сериал войдут восемь эпизодов, сообщили в «Триикс медиа» ТАСС. Как рассказал агентству режиссер-постановщик картины Михаил Вассербаум, съемочная команда стремится передать зрителю «не только напряжение шпионской игры, но и глубокие эмоции, которые переживают персонажи».