Прокуратура Ставрополя защитила права бывшего узника концлагеря
Прокуратура Промышленного района Ставрополя добилась через суд восстановления социальных прав пенсионерки из ЛНР, которой отказали в выдаче удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника концлагеря. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По информации пресс-службы, пожилая женщина приехала в Ставрополь из Луганской Народной Республики. Минсоцзащиты края отказало ей в предоставлении документа, подтверждающего право на получение соцподдержки как бывшему несовершеннолетнему узнику концентрационного лагеря.
Проверка прокуратуры Промышленного района выявила нарушение социальных прав гражданки. Сотрудники надзорного ведомства подали в Ленинский районный суд иск о признании отказа министерства труда и соцзащиты населения незаконным.
Суд удовлетворил требование прокуратуры. Пенсионерке выдали необходимое удостоверение.