Прокуратура Ставрополя защитила права бывшего узника концлагеря

Прокуратура Промышленного района Ставрополя добилась через суд восстановления социальных прав пенсионерки из ЛНР, которой отказали в выдаче удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника концлагеря. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации пресс-службы, пожилая женщина приехала в Ставрополь из Луганской Народной Республики. Минсоцзащиты края отказало ей в предоставлении документа, подтверждающего право на получение соцподдержки как бывшему несовершеннолетнему узнику концентрационного лагеря.

Проверка прокуратуры Промышленного района выявила нарушение социальных прав гражданки. Сотрудники надзорного ведомства подали в Ленинский районный суд иск о признании отказа министерства труда и соцзащиты населения незаконным.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Пенсионерке выдали необходимое удостоверение.

Валентина Любашенко