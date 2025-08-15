На Урале открылся чемпионат России по боксу с призовым фондом более 35 млн руб.

Спустя 30 лет в Екатеринбурге открылся чемпионат России по боксу среди мужчин. Площадкой для проведения турнира стал Дворец игровых видов спорта (ДИВС). Чемпионат посвящен памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы.

В турнире примут участие более 300 спортсменов из более чем 60 регионов. На встрече с журналистами генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин сообщил, что общий призовой фонд составит более 35 млн руб. и станет самым большим в истории. Чемпионы получат по 2 млн руб., серебряные призеры — по 350 тыс. руб., бронзовые — по 175 тыс. руб.

«Уже с первыми боями заметна очень серьезная конкуренция. Дело не в призовом фонде, а в том, что здесь формируется национальная команда. Есть чемпион, который будет претендентом, самым главным, будет лидером в нашей стране на поездку на чемпионат мира, на Олимпийские игры, на чемпионат Европы и на все значимые турниры»,— рассказал на брифинге олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

Почетными гостями на турнире стали: президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков, победители и призеры Олимпийских игр, внуки и правнуки маршала Георгия Жукова.

Финальные поединки и церемония награждения состоятся 22 августа.

София Паникова