«Возможны сюрпризы, которых никто не ждет»

Владимир Путин перед визитом на Аляску посетил Магадан, где возложил цветы к памятнику советским и американским летчикам. В российской делегации не скрывают, что тем самым Москва демонстрирует уважение партнеру по сложным переговорам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что российско-американский саммит пройдет не так, как было анонсировано ранее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Перед Анкориджем Владимир Путин сделал остановку в Магадане, где под дождем возложил цветы к мемориалу героям воздушной трассы Аляска—Сибирь (сокращенно АлСиб). По ней в годы Второй мировой из США в СССР перегоняли военные самолеты по ленд-лизу. В рамках скульптурной композиции советский и американский летчики пожимают друг другу руки на фоне крыла истребителя. Можно рискнуть сказать, что нынче в России указанные события не очень широко освещаются. Собственно, к чему все это? Таким образом в общественное сознание возвращается тема совместной победы над общим врагом.

Традиция берет начало еще со времен Советского Союза. Подобное происходило в тот момент, когда появлялась надежда на улучшение двусторонних отношений с Америкой. В частности, во время так называемых больших визитов — они к нам или мы к ним. Также по советскому телевидению могли неожиданно показать невиданный американский фильм из золотой коллекции Голливуда. Видимо, сейчас как раз такой момент — Москва демонстрирует настрой на улучшение отношений. Хотя, конечно, в рамках официального освещения пребывания Путина в Магадане на первое место выдвинули посещение рыбного завода и совещание по развитию региона. Нужно лишь заметить, что столица Колымского края очень хорошо известна российскому народу, и ассоциируется она отнюдь не с российско-американской дружбой.

Что касается главной темы — непосредственно саммита на Аляске — прогнозов на данный момент немало. Однако есть некоторые основания предполагать, что ни один из них не сбудется. По факту российская сторона, как это было сказано выше, настроена на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Тема Украины как бы отнесена на второй план. Белый дом, напротив, именно этот вопрос выделяет как главный, как отправную точку переговоров. Боевые действия между тем продолжаются в обычном режиме, как будто ничего и не происходит. И еще нельзя забывать о главном козыре Дональда Трампа — его непредсказуемости и способности ломать сценарии. В Кремле, наоборот, привыкли следовать согласованному протоколу.

Тем временем сообщается, что самолет президента России будут сопровождать истребители, а российские журналисты жалуются на то, что их разместили на стадионе, на раскладушках в общем зале. Такое происходит нечасто, скажем так, а может быть, вообще раньше не происходило. В общем и целом возможны сюрпризы, которых никто не ждет. На этом пока поставим точку. Но продолжение точно последует, и каким оно будет, сказать очень непросто.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе