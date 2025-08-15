В Ульяновске возбуждено уголовное дело о халатности из-за непригодной застройки

Как стало известно «Ъ-Волга», в пятницу следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допустивших принятие и эксплуатацию непригодного для проживания недавно построенного 23-этажного многоквартирного дома №28 на ул. Кролюницкого в центре Ульяновска (ч.1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до года исправительных работ или трехмесячного ареста).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Официальных сообщений СУ СКР по этому поводу пока еще не было, но в ведомстве «Ъ-Волга» подтвердили эту информацию, отметив, что проверены будут все должностные лица и организации, причастные к приемке и начатой эксплуатации МКД.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», о невозможности проживания в недавно сданном в эксплуатацию (28 декабря 2024 года) 23-этажном доме сообщили в соцсетях в минувшую среду жители этого МКД. Они отмечали, что в доме не работают лифты, а также система пожарной сигнализации и дымоудаления, отсутствует водоснабжение, не завершена отделка подъездов, в некоторых местах отсутствуют окна и двери, не закончен монтаж электроснабжения, протекает кровля, не завершено благоустройство придомовой территории. При этом, отмечают жильцы, управляющая компания «Домовой» на их вопросы не отвечает, «хотя за коммунальные услуги уже выставляет платежки».

В тот же день на заявление жильцов отреагировало региональное СУ СКР, начавшее процессуальную проверку изложенных фактов, а в четверг на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший региональному СУ СКР «возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Ульяновской области» и представить доклад о ходе расследования. В СУ СКР отметили, что факты, изложенные жильцами МКД, подтвердились, и теперь следствие будет устанавливать виновных лиц.

Свою проверку в пятницу начала прокуратура Ульяновской области, отмечая, что надзорный орган даст оценку «качеству и интенсивности проведения подрядчиками ремонтных работ, а также деятельности управляющей компании и специализированной организации по обеспечению работоспособности инженерных систем и лифтового оборудования».

Сергей Титов, Ульяновск