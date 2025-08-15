Путин возложил цветы к мемориалу героям авиатрассы Аляска-Сибирь в Магадане

Президент России Владимир Путин в завершение поездки в Магадан прибыл к мемориалу «Героям АлСиба», который символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны. Глава государства возложил к памятнику 20 алых роз.

После этого президент отошел на несколько шагов от мемориала, посмотрел на него и поклонился. Во время церемонии дирижер Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию «Тишина» Льва Гурова. На улице шел дождь. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Воздушная трасса Аляска-Сибирь во время войны использовалась для перегонки американских самолетов. Их поставляли по ленд-лизу в Советский Союз.

Владимир Путин посетил Магадан по пути на Аляску. Там, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, запланирована встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Центральная тема саммита — урегулирование конфликта на Украине.