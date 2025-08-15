Алтайное станет явным

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» организует прямое авиасообщение из Перми в Горно-Алтайск. Летная программа с одним рейсом в неделю рассчитана до конца октября. Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Ъ-Прикамье», что рейс открыт по инициативе краевого правительства и является субсидируемым. В планах — выполнять полеты с частотой два раза в неделю. Ранее авиакомпания запустила прямые рейсы в Ташкент. Эксперты считают, что направление на Алтай будет пользоваться спросом среди пермских туристов, однако основной турпоток приходится на летнее время.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый рейс из столицы Прикамья в Горно-Алтайск авиакомпания «ЮВТ-Аэро» выполнит 22 августа. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, полеты будут осуществляться каждую пятницу, время в пути составит 2 часа 45 минут. На маршруте будут использоваться канадские CRJ 200 вместимостью 50 человек. Летная программа запланирована до 24 октября текущего года. По данным сервиса Aviasales, билет туда-обратно с вылетом в Горно-Алтайск 22 августа и возвращением в Пермь 29 августа обойдется в 22,35 тыс. руб. Тариф включает ручную кладь и багаж.

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Ъ-Прикамье», что рейс открыт по инициативе краевого правительства и является субсидируемым. Он рассчитан на туристов, а также с его помощью пассажиры смогут добираться в другие близлежащие города. Со следующего года в планах властей и авиакомпании сделать полеты частотой два раза в неделю.

Напомним, в мае «ЮВТ Аэро» открыла прямые рейсы из Перми в Ташкент. Полеты выполняются на 50-местных канадских самолетах CRJ 200 по понедельникам. В расписании пермского аэропорта указано, что полетная программа рассчитана до 20 октября. Тогда гендиректор авиакомпании Петр Трубаев пояснил «Ъ-Прикамье», что регулярные рейсы по маршруту являются коммерческими и несубсидируемыми. По словам топ-менеджера, в авиакомпании видят перспективы полетов, поскольку на этой линии нет других перевозчиков. Рейс до Ташкента ориентируется как на туристов, так и на мигрирующих граждан Узбекистана. «ЮВТ Аэро» также выполняет из Перми рейсы в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск.

«ЮВТ Аэро» является одним из основных перевозчиков для пермского аэропорта. Компания получала разрешения на выполнение полетов по программе субсидируемых авиаперевозок из Перми в Казань, Самару, Усинск, Барнаул, Нижний Новгород и Ярославль. Впрочем, в прошлом году авиакомпания фактически прекратила полеты в три последних города. Собеседники «Ъ-Прикамье» тогда связывали это с нерентабельностью направлений, поскольку загрузка самолетов была низкой. В этом году стало известно, что краевые власти, аэропорт и перевозчик договорились о возобновлении полетов в Ярославль. На эти цели в бюджете края запланированы субсидии в размере 38,06 млн руб.

Директор компании «Другой маршрут», специализирующейся на организации активных туров, Анна Туршатова назвала открытие прямых рейсов до Горно-Алтайска хорошей новостью. По ее словам, сейчас ближайший до Алтая город, который имеет прямое авиасообщение с Пермью, это Новосибирск. Оттуда туристы, как правило, добираются до Горно-Алтайска на автобусах. «Погода на Алтае в начале августа — в сентябре вполне подходит для активных туров, если ночевать не в палатках, а на базах,— отмечает она.— А зимой это направление может быть востребовано у любителей горнолыжного спорта: в последнее время местный курорт Манжерок активно развивается, его популярность растет». Цену на авиабилеты из Перми до Горно-Алтайска госпожа Туршатова назвала «приятной».

По мнению директора турфирмы «Пять сезонов» Ольги Слуховой, прямой рейс «однозначно будет востребован», поскольку сложная дорога на Алтай для многих является причиной смены направления отдыха. Госпожа Слухова добавила, что предложенная цена билета до Горно-Алтайска — сравнительно меньше других популярных туристических направлений. Например, стоимость перелета из Перми в Минеральные Воды на одного человека этим летом достигала 40–45 тыс. руб. «Жаль, что полетную программу назначили только осенью, а не летом. В осенний период погода на Алтае заметно хуже, однако любителей активного отдыха и путешествий это вряд ли остановит»,— считает эксперт.

Директор турагентства «Акапулько» Мария Тарычева говорит, что еще несколько лет назад запросы туров на Алтай были единичными. «Сейчас все поменялось, регион пользуется большим спросом,— отмечает эксперт.— Пока что значительная часть туристов летает на Алтай из Екатеринбурга, поэтому вполне вероятно, что прямой рейс будет пользоваться популярностью». В то же время, по ее словам, на Алтае есть определенные проблемы с размещением, поскольку найти отели среднего класса довольно трудно. «Как правило, предлагаются либо совсем простые, либо уже премиальные варианты»,— пояснила госпожа Тарычева.

Мария Сысоева