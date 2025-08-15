Крепкий алкоголь прибавил в объеме

Спрос на крепкий алкоголь почти восстановился до прошлогоднего уровня. По итогам первых шести месяцев 2025-го продажи сократились только на 1% год к году. Хотя в начале года разница была более существенной, за январь-март спрос снизился больше чем на 4%. А вот июнь стал первым месяцем, когда продажи крепкого алкоголя, как следует из данных Росалкогольтабакконтроля, выросли на 2,5%.

Повышение спроса независимый эксперт на рынке алкоголя Денис Пузырёв объясняет сезонными факторами и подорожанием слабоалкогольных напитков: «Сыграл климатический фактор, я бы так сказал. Когда в России очень жаркое лето, мы всегда видим рост потребления пива и падение, соответственно, крепкого алкоголя. В этом году оно таким не было, поэтому произошла обычная вещь: последний стал пользоваться большим спросом. Кроме того, пиво и вино подорожали прямо существенно, а крепкий алкоголь вырос в цене не так сильно, соответственно, произошел некоторый отток. Молодые потребители, особенно те, которые смотрели в сторону вина, перешли на другие напитки, но там, конечно, немножко меняется способ потребления».

Спрос на водку за семь месяцев сократился больше чем на 4%, но по итогам полугодия падение было больше, на 5%. В то же время потребители проявили интерес к виски и рому. Дальнейший рост спроса на них прогнозирует директор по связям с общественностью компании «Ладога» Филипп Сотничук: «Мы действительно видим, что рынок алкоголя оправился после довольно скромных показателей первого квартала, где на продажи влияли сразу несколько факторов. Во-первых, это новая минимальная розничная цена. И здесь больше всего пострадали категории "бренди" и "водка" в эконом-сегменте. Также сказались короткие праздничные периоды, ранний пост и довольно холодная весна.

Сейчас активно растут так называемые миксологические категории: это "виски", "джин" и "ром".

Смешивание большого разнообразия вкусов крепких напитков с тоником, содовой, соком или лимонадом позволяет потребителям получать гораздо более широкую и понятную палитру ощущений, например, по сравнению с вином, оставаясь при этом в низком градусе потребления. Мы прогнозируем, что категория "водка" останется стабильной, "бренди" продолжит падать и в трехлетней перспективе заместится "виски". Миксологические категории, напротив, будут расти и дальше».

Больше всего в январе-июне упал спрос на коньяк, почти на 10%. Рост наблюдался только в категории ликероводочных изделий (+15%).

Дарья Мурыгина