В Ярославской области от укусов клещей пострадали более 6 тысяч человек

В Ярославской области за период с начала марта по 10 августа за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось более 6,3 тыс. человек, из них 1,1 тыс. — дети. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За неделю с 4 по 10 августа пострадали 37 человек, из них 16% — несовершеннолетние. Чаще других за помощью обращались жители Ярославля — 10 человек.

«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени»,— подчеркнули в ведомстве.

Алла Чижова