На Дальнем востоке выполнено 20% мероприятий по развитию городов

165 мероприятий по развитию городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) выполнено к сегодняшнему дню. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что это около 20% всех запланированных мастер-планов.

«Всего мастер-планами предусмотрено создание 875 новых объектов и 165, которые уже завершены, — это почти 20% от всей работы, запланированной до 2030 года»,— сообщил господин Чекунков на совещании по мастер-плану города Магадан.

По его словам, правительство выделило на программу по развитию городов ДФО 4,4 трлн руб. Из них половина — внебюджетные средства. Еще половина — средства федерального бюджета — 1,7 трлн руб. 500 млрд руб. — за счет региональных источников.

В интервью «Ъ» господин Чекунков отмечал, что основная цель мастер-планов в городах ДФО — создать новые стимулы для развития городской экономики, малого и среднего предпринимательства. В рамках запланированных мероприятий строится новое жилье, модернизируется инфраструктура, создаются новые городские пространства.