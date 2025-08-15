Глава Минвостокразвития Чекунков призвал ведомства выделить 5%-ые лимиты от госпрограмм на развитие региона

До первого сентября все ведомства должны выделить лимиты в объеме 5% от своих госпрограмм на выполнение мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Дополнительно к уже обеспеченному финансированию важным компонентом должно стать направление не менее 5% от соответствующих госпрограмм. Сейчас эта работа ведется с федеральными органами исполнительной власти»,— уточнил господин Чекунков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, до 2030 года в соответствии с мастер-планами развития городов ДФО предусмотрено создать 875 объектов. Завершены работы по созданию 165 из них.

На реализацию планов городов ДФО уже выделено 4,4 трлн руб. Половина из них — внебюджетные средства, вторая половина — средства федерального бюджета, 1,7 трлн руб., и 500 млрд руб. — за счет региональных источников.