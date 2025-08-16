Криптограблебум

2025 год обещает быть рекордным по объемам украденной хакерами криптовалюты. Уже за первое полугодие злоумышленникам удалось похитить $2,17 млрд в разных цифровых монетах, следует из отчета Chainalysis. Но есть и еще одна неприятная для владельцев криптовалюты тенденция. Теперь за ними все чаще охотятся не в киберпространстве, а в реальности. И количество похищений с последующими издевательствами и вымогательством криптовалюты в этом году тоже обещает стать рекордным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kava Gorna / AP Фото: Kava Gorna / AP

Текст: Кирилл Сарханянц

Американский телеканал NBC News подсчитал, основываясь на сообщениях СМИ и судебных документах, что за все время было совершено 67 похищений владельцев криптовалюты или их родственников. Соответствующие полицейские отчеты появлялись в 44 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды.

В то же время база данных на GitHub доказывает, что нападений и похищений людей с целью вымогательства криптовалюты на самом деле было куда больше. Этот подсчет ведется с 2014 года, и в базу внесен уже 231 случай. Из них 38 — только с начала 2025-го. Но и в этой базе данных отображены далеко не все известные нападения. А некоторые из них — достойные сюжеты для боевиков и детективных романов.

Голос Марокко

В конце мая французские власти отчитались об аресте около 20 человек, которых связывают с нападениями на родственников криптотрейдеров в Париже и Нанте.

Так, по данным источников AFP, шести людям были предъявлены обвинения в связи с похищением 1 мая в Париже отца молодого человека, который заработал свое состояние на криптовалюте. Похитители потребовали выкуп в размере нескольких миллионов евро. Жертву в течение трех дней удерживали в доме в пригороде Парижа, пока силы безопасности не обнаружили его и не спасли из плена.

13 мая злоумышленники попытались похитить дочь и внука исполнительного директора криптовалютной компании Paymium Пьера Нуаза прямо на одной из оживленных улиц Нанта. Попытка провалилась благодаря прохожему, который схватил огнетушитель и бросился на нападавших. Те в панике побежали в фургон и попытались скрыться, но очень скоро были арестованы.

А 4 июня стало известно об аресте в Марокко 24-летнего француза марокканского происхождения Бадисса Баджу, которого власти Франции связывают с многочисленными нападениями и похищениями криптоинвесторов. В его послужном списке — россыпь статей обвинения и попадание в красный список Интерпола. А началась его преступная сага из мира криптовалют за два года до ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 24-летний француз марокканского происхождения Бадисс Мохаммед Баджу, который был арестован в Марокко в начале июня по обвинениям в нападениях и похищениях людей

Фото: Handout / INTERPOL / AFP 24-летний француз марокканского происхождения Бадисс Мохаммед Баджу, который был арестован в Марокко в начале июня по обвинениям в нападениях и похищениях людей

Фото: Handout / INTERPOL / AFP

Августовское утро 2023 года. Полуденное пекло еще не успело охватить деревню в Сарте, а потому появление у калитки доставщика Amazon в столь ранний час принесло хозяевам дома только облегчение. Дома были муж и жена, а их сын — стример на YouTube, неплохо зарабатывавший на своем хобби,— уехал на лето за границу. Встречать курьера отправился глава семейства. Но стоило ему выйти за ограду, как его тут же схватили двое мужчин в перчатках и капюшонах. Жертву связали, запихнули в фургон и увезли в неизвестном направлении.

Через полтора часа похищенный вышел на связь, но не с женой, оставшейся дома в шоковом состоянии, а с сыном. Приняв видеозвонок, тот увидел на экране телефона отца с приставленным к виску пистолетом. Отец передал требование похитителей о выкупе — крупной суммы в криптовалюте. Преступники явно знали, кем был юноша и сколько он зарабатывал.

И на всякий случай напомнили ему: «Деньги ты уже все потерял, но отец-то у тебя всего один».

Рисковать жизнью отца стример не стал. А похитители, получив выкуп и забрав у мужчины дорогие часы, вывезли жертву на одну из пустынных улиц деревни, вытолкнули из машины и уехали прочь.

Отец добрался до полицейского участка и рассказал о случившемся. Лиц злоумышленников жертва похищения не видела, а с его сыном общение было только по телефону. И все переговоры вел один человек. Этой информации не хватало, чтобы найти похитителей. Но преступники сами помогли полиции.

Вымогатели криптовалюты повезли выпускать свою жертву на волю на машине, которая уже прослушивалась спецслужбами. Автомобиль фигурировал в расследовании похищения другого человека — в Версале, за пару месяцев до августовских событий.

Каково же было удивление спецслужб, когда на следующий день после похищения отца YouTube-блогера, прослушивая авто, они стали свидетелями разговоров и о выкупе, и о похищенных часах, и о сыне, благодарном за то, что преступники сдержали обещание и вернули отца живым.

Полиция быстро вычислила, что голос из телефона принадлежит Бадиссу Баджу, а машина — одному из его родственников. Вот только задержать марокканского переговорщика тогда не удалось. Выяснилось, что он давно пустился в бега и уже находился в Марокко. По данным французской полиции, оттуда он и продолжил координировать похищения людей во Франции. В том числе и то, что произошло в начале 2025 года.

21 января из собственного дома во Вьерзоне были похищены Давид Баллан и его жена. Господин Баллан — основатель французского стартапа Ledger, который разрабатывает девайсы для хранения криптовалюты.

Предпринимателя с женой удерживали в разных местах примерно в 200 км друг от друга. Так, полагали похитители, жертва будет куда сговорчивее. Переговоры о выкупе — €10 млн в криптовалюте — велись со вторым основателем компании. Телефонный переговорщик был все тот же — Бадисс Баджу.

В спасательной операции участвовали 230 офицеров полиции. А к местным СМИ, которые узнали о похищении известного во Франции бизнесмена, обратились с просьбой ничего не сообщать об этом широкой аудитории, чтобы не мешать следствию и не навредить заложникам. Ни одно издание или телеканал не нарушили режим тишины.

В ходе переговоров похитители избили господина Баллана, а чтобы убедить Ledger заплатить-таки выкуп, главе компании отрезали палец.

Бизнесмена удалось освободить из плена уже вечером следующего дня. Как гордо заметила на пресс-конференции представительница парижской прокуратуры, спецоперацию провели «без единого выстрела». На месте были арестованы двое злоумышленников.

Ledger в ходе переговоров перевела-таки преступникам €3 млн криптовалютой, но почти вся сумма была заморожена и позднее возвращена компании.

Жену обнаружили целой и невредимой на следующий день после освобождения главы Ledger, и вскоре она вернулась домой.

Теперь французская полиция очень ждет возвращения на родину Бадисса Баджу. 4 июня его арестовали в Марокко как фигуранта красного списка Интерпола. Туда он был помещен за «вымогательство в составе организованной группы», «арест, похищение, незаконное лишение свободы или произвольное удержание заложника с целью добиться выполнения приказа или условия, совершенного организованной группой», «насилие при отягчающих обстоятельствах» и «отмывание денег в составе организованной группы». Власти Франции добиваются его экстрадиции.

Что же до отрубленного преступниками пальца господина Баллана, то он навсегда остался бесхозным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель французского стартапа Ledger Давид Баллан, который в ходе похищения лишился пальца

Фото: CDC VSB Основатель французского стартапа Ledger Давид Баллан, который в ходе похищения лишился пальца

Фото: CDC VSB

Не пытки, а пранк

23 мая офицер патрульной службы Нью-Йорка не поверил своим глазам, когда на дорогу перед ним выскочил мужчина, босой и весь в крови, и умолял полицейского спасти его. Изможденный и в панике, он рассказал, что его больше двух недель удерживали в заложниках в одном из элитных домов на Манхэттене, требовали пароль от криптокошелька, пытали и угрожали убить всю его семью.

Мужчиной на дороге оказался 28-летний итальянский криптовалютный трейдер Майкл Валентино Теофрасто Картуран. Он назвал полицейскому адрес, где его удерживали. Туда тут же отправился наряд полиции, который обнаружил в доме не только двух злоумышленников, Вильяма Дюплесси и Джона Вельца, но и весь их инструментарий. А набор был богат и разнообразен: огнестрельное оружие, бензопила, электрошокер, а также ножовки, ведра, брезент и защитные очки, которыми, как утверждает жертва, его похитители обещали воспользоваться, чтобы избавиться от его тела. Там же полицейские нашли фотографии, на которых Картуран связан и подвергается пыткам. Дюплесси и Вельц были тут же арестованы.

Картуран рассказал, что, пока он был в плену, его подвешивали за ноги над лестницей дома на пятом этаже, пытали током, резали ноги бензопилой, пичкали наркотиками, а однажды облили текилой и подожгли. Потушили огонь похитители, рассказывает итальянец, помочившись на него.

При этом Картуран был прекрасно знаком с Вельцем. Более того, в прошлом они были бизнес-партнерами, но в какой-то момент их инвестфонд, зарегистрированный на имя отца Вельца, обанкротился, и они с Картураном разругались. Тот уехал из США в родную Италию. Но, как утверждает прокуратура, ссылаясь на показания жертвы похищения, с самого начала 2025 года Вельц и Дюплесси угрожали ему и его семье. В итоге итальянец с миллионами долларов на счетах в криптовалюте перевел вымогателям крупную сумму.

6 мая Картуран вновь отправился в Нью-Йорк. Он говорит, что его бывший бизнес-партнер пообещал вернуть ему часть украденной криптовалюты, если Майкл согласится вновь работать вместе над их новым проектом. Но вместо деловых переговоров итальянца ждали охранники злоумышленника, которые тут же отвезли его в таунхаус на Манхэттене.

По версии следствия, Дюплесси и Вельц забрали у Картурана все электронные девайсы и паспорт, надели на шею Apple AirTag, чтобы отслеживать его перемещения, и связали ему руки. Затем, по утверждению прокуратуры, начались пытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вильям Дюплесси, обвиняемый в похищении и пытках итальянца Майкла Картурана Фото: Jefferson Siegel / The New York Times / AP Джон Вельц переехал из Швейцарии в США, чтобы работать вместе с Дюплесси. В итоге, как уверено следствие, оба занялись разбойными нападениями. Помимо похищения Майкла Картурана Вельц и Дюплесси подозреваются в незаконном ограничении свободы швейцарца Микаэля Мауэра Фото: Curtis Means / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Вильям Дюплесси, обвиняемый в похищении и пытках итальянца Майкла Картурана Фото: Jefferson Siegel / The New York Times / AP Джон Вельц переехал из Швейцарии в США, чтобы работать вместе с Дюплесси. В итоге, как уверено следствие, оба занялись разбойными нападениями. Помимо похищения Майкла Картурана Вельц и Дюплесси подозреваются в незаконном ограничении свободы швейцарца Микаэля Мауэра Фото: Curtis Means / Reuters

Сами задержанные, разумеется, обвинения в пытках и похищении отвергают. А их адвокат настаивает, что поджог, может, и напугал Картурана, но огонь был безобидным. «Ну какие же это пытки? Это пранк»,— заявил адвокат в суде. Да и вообще, Картуран сам приехал к ним, чтобы вместе веселиться.

Веселиться эти двое действительно любили и умели. В феврале того года Дюплесси и Вельц отправились на частном самолете в свою новенькую резиденцию в Смитленде (Кентукки). На борту был медиамагнат, модели и куча знаменитостей. Гостям наливали шампанское, их кормили черной икрой. А в самом Смитленде их ждал меблированный особняк с шестью спальнями, полами из черного мрамора, люстрами, винтовыми лестницами и бассейном на участке площадью почти 0,8 га. Стоимость этого особняка — $1,5 млн. Внутри помимо роскошных убранств — оружие, наркотики и десятки пишущих машинок.

Хозяева в ходе этой вечеринки, продолжавшейся несколько дней, рассказывали гостям, что на самом деле они работают на спецслужбы США, охотясь на криптомошенников и террористов, а пишущие машинки — идеальный способ избежать слежки правительства Китая.

Там же хозяева роскошного особняка рассказали, что не так давно поймали немца, который был террористом. Они признались, что украли у него криптовалюту, а затем убили. Гости, может, и не поверили. Но, как выяснилось уже после ареста Дюплесси и Вельца, эта парочка действительно могла быть замешана в похищении не только Картурана.

Чуть больше чем за неделю до вечеринки в Смитленде в полицию позвонил сотрудник отеля Holiday Inn в соседнем Падьюке. По его словам, немецкоязычная гостья просит помощи у полиции: ее сын, приехавший в США из Швейцарии, писал ей, что его похитили. «Они не хотят меня отпускать… биткойн… нужна помощь, они вооружены до зубов»,— пытался перевести с немецкого языка сообщения предполагаемой жертвы сотрудник отеля. По словам обеспокоенной матери, ее сын Микаэль Мауэр поехал в США, чтобы встретиться в Смитленде со своим другом — Джоном. Джоном Вельцем.

Очевидно, что-то во время этой встречи пошло не так. Как бы то ни было, позднее Мауэр сообщил матери, что все в порядке. Ему удалось выбраться из особняка.

Самим Дюплесси и Вельцу удалось выбраться из следственного изолятора. Судья выпустил их под залог в $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель мошеннической схемы под видом форекс-брокера MintXMarkets Александр Княжев

Фото: @stopknyazhevs Создатель мошеннической схемы под видом форекс-брокера MintXMarkets Александр Княжев

Фото: @stopknyazhevs

Российская ОПГ в Мадриде

Россияне в вопросе похищения людей, связанных с миром криптовалют, не отстают от зарубежных коллег. Так, в июле прошлого года испанские СМИ облетели кадры с парковки торгового центра Equinoccio Park в Мадриде. Обычные с виду покупатели возвращаются к своей машине, садятся в автомобиль, как тут же в кадре появляется черный фургон и блокирует им выезд. Из фургона выскакивают несколько мужчин (часть из которых в униформе испанских спецслужб), избивают клиентов магазина и силой затаскивают их в фургон.

Налицо дерзкое похищение посреди бела дня, несмотря на обилие свидетелей и камер наблюдения. Прохожие, к слову, и сообщили об увиденном службам правопорядка Испании, и те незамедлительно отреагировали. Похитителей удалось задержать практически сразу.

Гражданская гвардия Испании перехватила фургон, и в их руках оказались пять мужчин, участвовавших в нападении. У них были изъяты два муляжа оружия, радиопередатчики, спецодежда и фуражки национальной полиции, ремни с кобурами для муляжа пистолета, скотч и перчатки. Кроме того, в автомобиле жертв было обнаружено устройство слежения, с помощью которого задержанные похитители определяли местонахождение потерпевших и поэтому сумели застать их врасплох на парковке в Мадриде.

Как выяснила полиция, все задержанные — граждане России в возрасте от 29 до 48 лет, у которых до сих пор не было судимостей.

Но самое интересное было вот что: на допросе арестованные утверждали, что сами направлялись в полицию —передать органам правопорядка Испании их жертв с парковки ТЦ. Потому что это — участники ОПГ. А заточившие их в фургон на парковке ТЦ пострадали от их рук.

Двое похищенных с парковки — россияне Александр Княжев и Сергей Нечитайло. И с похитителями они были прекрасно знакомы. Все они — участники проекта под брендом MintXMarkets. Княжев и Нечитайло — ее организаторы, а их похитители — инвесторы, вложившие в это предприятие немалые деньги. Речь идет о сумме около $3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент похищения Александра Княжева и Сергея Нечитайло на парковке ТЦ в Мадриде

Фото: Guardia Civil Момент похищения Александра Княжева и Сергея Нечитайло на парковке ТЦ в Мадриде

Фото: Guardia Civil

MintXMarkets представлялся инвесторам как форекс-брокер, который помогает зарабатывать на сделках с валютными свопами. Вот только на самом деле никакого форекс-брокера и сделок на валютном рынке не было, утверждают задержанные. Организаторы схемы просто получали от инвесторов деньги в криптовалюте и имитировали совершение сделок на рынке.

Испанская прокуратура сейчас пытается выяснить все детали случившегося. Но в том, что MintXMarkets был действительно аферой, сомнений нет. Об этом инвесторам великодушно сообщил один из организаторов схемы в «прощальном письме» (есть в распоряжении редакции). В нем он рассказывает, что «тема со свопами, это выдумка» (орфография и пунктуация автора сохранены) и что «все было сделано и настроено так, чтобы выдать все за реальную историю».

Наконец, что весь заработок инвесторов — фикция, а их вложения уезжают вместе с создателями аферы в неизвестном направлении.

Лишенные в одночасье не только заработка, но и всех вложенных средств, пострадавшие сначала безуспешно пытались призвать на помощь правоохранительные органы. А затем, отчаявшись, вычислили местонахождение обидчиков и отправились вершить правосудие в Испанию.

Вот только теперь все задержанные за похищение россияне находятся под стражей, им грозит наказание по обвинениям в незаконном задержании, ограблении с применением насилия, фальсификации документов, нанесении тяжких телесных повреждений и, наконец, в принадлежности к организованной преступной группировке. А Княжев и его соратники, утверждает источник «Ъ», уже покинули Испанию. Их местонахождение неизвестно.

В России в отношении Александра Княжева и его бизнес-окружения уже возбуждено несколько уголовных дел. Все они объявлены в федеральный розыск, а прокуратура готовит их заочный арест.