К месту взрыва на заводе в Рязани направили еще 100 спасателей

К месту взрыва на заводе «Эластик» в Рязани направлена дополнительная группировка из 100 спасателей, сообщило МЧС. Ранее в ведомстве говорили, что на месте находятся 70 специалистов и 28 единиц спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В Рязань прибудут спасатели аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасцентра. Также к месту взрыва направлены шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники.

Взрыв на заводе произошел утром 15 августа. По предварительным данным, погибли пять человек, пострадали — более сотни. В городе введен режим ЧС муниципального уровня.

Полина Мотызлевская