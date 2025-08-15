День города, фестиваль «Энергия РМК» и спектакль-клип «Янка Дягилева. Коллаж»

В Екатеринбурге на музыкальных площадках можно услышать Алсу, Big Baby Tape и Gayazovs Brothers, а также посетить шоу оркестра CAGMO. Посетить в городе фестивали «Энергия РМК» и «Виноград», увидеть спектакли «Потерянный рай», «Пузырь, соломинка и лапоть» и «Янка Дягилева. Коллаж». Подробнее о культурных событиях неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Алсу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Алсу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Концерты

Екатеринбург 16 августа отметит День города. По этому случаю в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет праздничный концерт, главным хедлайнером которого станет певица Алсу, известная по песням «Зимний сон», «Иногда», «Все равно». На площади 1905 года выступит Slava Skripka с хитом «Бобр». Вход свободный.

В арт-пространстве «Комната 504» 16 августа состоится концерт группы «Незримые комнаты». Коллектив удивляет необычным звучанием, сочетая акустические инструменты (виолончель, фагот, шаманский бубен, варган, калимба) с электронными (клавишный и перкуссионный синтезаторы, электрогитара, бас-гитара). Выступление сопровождается видеорядом, который усиливает восприятие музыки и создает особую атмосферу. Вход свободный.

В клубе EverJazz 16 августа состоится концерт «Философия Эрики Баду», посвященный королеве эпатажа и нео-соула. «Каждый ее выход на сцену — не только музыкальное удовольствие, но еще и модный перформанс. Эрика как никто знает, что образы способны дополнять музыку и делать высказывания артиста еще громче и ярче, поэтому певица не боится смелых визуальных решений»,— говорится в описании. Программу-посвящение творчеству звездной певицы подготовили резиденты клуба во главе с певицей Софьей Мироновой. Стоимость билетов от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 20 августа состоится шоу оркестра CAGMO (Cinema Anime Game Music Orchestra). Ведущие музыканты представят известные произведения Ханса Циммера в оригинальной интерпретации. Обновленное звучание позволит слушателям заново открыть для себя саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и «Гладиатор». Билеты стоят от 2,8 тыс. руб.

Впервые на крыше Свердловской детской филармонии 20 августа пройдет концерт «Музыка на высоте. Шедевры классики». Под аккомпанемент скрипки и фортепиано сольные партии исполнят Елена Григорьева и Дилиза Надырова. В программе — знаменитые арии из произведений Моцарта, Сен-Санса, Баха, Генделя, Каччини, Глюка, Чайковского, Оффенбаха, Бизе и Масне. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

В корчме «Пристанище» 20 августа пройдет концерт памяти бессменного лидера группы «Сечень» Илью Махотина, который скончался в середине июля. В нем примут участие музыканты группы «Сечень», его друзья и дочь Арина. Вход свободный.

В клубе «Ц» 22 августа состоится вечеринка «BTS Comeback 2025 & Happy b-day asian move», посвященная k-pop-культуре. «Мы взорвем танцпол хитами BTS и лучшими битами k-pop вселенной»,— обещают организаторы. Стоимость билета от 599 руб.

В клубе «Фабрика Event Hall» 22 августа пройдет вечеринка Disco Party 90-х. «Это будет по-настоящему динамичная и незабываемая вечеринка с потрясающим ведущим, жаркими танцами и ностальгическими треками от диджеев Екатеринбурга»,— сообщили организаторы. Прозвучат хиты таких исполнителей, как «Руки Вверх», Scooter, Ace of Base, «Вирус!», Fatboy Slim, Aqua, Savage Garden, Haddaway, Mс Hammer, ’N Sync, Spice Girls, Hi-Fi, «Иванушки Int.» и других. Стоимость билета от 600 руб.

В КДЦ «Дружба» 22 августа состоится концерт автора песен, певицы и блогера Екатерины Яшниковой. Она стала широко известна в 2016 году после выхода видеоролика на песню «Я останусь одна (или песня сильной независимой женщины)». Стоимость билета от 1,45 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Gayazovs Brothers

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Группа Gayazovs Brothers

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фестивали

В спортивном квартале «Архангел Михаил» 16 и 17 августа пройдет фестиваль «Энергия РМК». В его программе: спортивные соревнования, авиа- и мотошоу, дрифт и мастер-классы. На концертной площадке 16 августа выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Вход свободный.

В ТРЦ «Мега» 16 августа пройдет фестиваль по пристрою животных «Зоофредли», на котором выступят кинологи, канистерапевты и музыканты. Для детей организуют мастер-классы и активности с собаками. Также на фестиваль привезут 60 животных, которых можно будет забрать домой. Вход свободный.

До 17 августа в парке Маяковского будет проходить фестиваль «Виноград». Гости смогут послушать лекции о вине, поучаствовать в дегустациях и мастер-классах. В программе — поэтическая встреча, перформанс «Кавказская свадьба» и выступление музыкантов. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний театр парка Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Летний театр парка Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Летнем театре парка Маяковского 19 августа пройдет «Фестиваль волшебников». На сцену выйдут иллюзионисты Вадим Савенков, Наталия Перова, Александр Плотников, Илья Ильин и Арина Новикова. Билеты стоят от 1,1 тыс. руб.

С 18 по 22 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль креативных индустрий «Сделано на Урале». Мероприятие охватит семь индустрий — кино, архитектуру, дизайн, моду, гастрономию, IT, медиа — и восемь направлений. В треке «Мода» участники смогут встретиться с модными экспертами, стилистами Алексеем Сухаревым и Гошей Карцевым, обсудить успех люксовых брендов, посетить фэшн-показы.

В Екатеринбурге с 22 по 24 августа пройдет Международный книжный фестиваль «Красная строка», в рамках которого будут организованы не только лекции, встречи с писателями и ярмарка издательств, но и музыкальная программа. На «Красной строке» пройдет бесплатный концерт «Другого оркестра», который исполнит программу «По волне моей памяти», посвященную 85-летию композитора Давида Тухманова. Кроме того, выступят фанк-группа Funk Power, дуэт гитаристов «Аранхуэс», Kickin’ Jass Orchestra, «Аполоджайз». Вход свободный.

Выставки и музеи

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского с 14 августа работает фотовыставка архивных документов «ХХ век Анатолия Грахова». Ее ко Дню города подготовил Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Анатолий Грахов около 30 лет работал фоторепортером по Свердловской области в ТАСС и создал уникальную летопись истории региона второй половины XX века. Центральной темой фоторепортажей Грахова всегда были городские пейзажи и обычные люди. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка произведений из частных коллекций «Искусство собирать искусство» в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: София Паникова Выставка произведений из частных коллекций «Искусство собирать искусство» в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: София Паникова

В арт-галерее Ельцин-центра с 15 августа работает выставка частных коллекций современного искусства «Искусство собирать искусство». В зале — восемь частных коллекций, объединивших более ста работ. Среди авторов произведений: Миша Брусиловский, Виталий Волович, Сергей Лаушкин, Михаил Сажаев, Анна и Виталий Черепановы, Александр Баженов, Екатерина Поединщикова. Выставка предлагает проследить стратегии коллекционирования и трансформацию портрета коллекционера сегодня. Входной билет — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-журналист Алексей Коршун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рок-журналист Алексей Коршун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 19 августа пройдет лекция «Час винила» Алексея Коршуна, которая будет посвящена 80-летию вокалиста группы Deep Purple Иена Гиллана. В 1970-х годах мощный и чувственный вокал Гиллана стал эталоном стиля. Полностью на виниле прозвучит альбом группы Deep Purple «In Rock» (1970). Входной билет стоит 400 руб.

Художественный музей Эрнста Неизвестного 21 августа приглашает принять участие в тематической программе «Границы утопии. Миры Рэя Брэдбери и Эрнста Неизвестного». Встреча-дискуссия, будет посвящена образам антиутопий в творчестве писателя Рэя Брэдбери и скульптора Эрнста Неизвестного. Гостей ждет экскурсия и обсуждение идей романа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Входной билет в музей — 250 руб., льготный — 150 руб.

Спектакли

На фудмаркете в ТРЦ «Гринвич» 18 августа артисты Коляда-театра покажут спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть», где рассказывается о дружбе и взаимовыручке. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 20 августа в рамках театрального фестиваля «BRAGA» покажут спектакль-клип «Янка Дягилева. Коллаж». Он посвящен соратнице Егора Летова рок-барду Янке Дягилевой (1966–1991) из Новосибирска. «Крик о помощи не всегда долетает до адресата — даже если со сцены и в микрофон. История хрупкого человека, потерявшегося в мире»,— говорится в описании спектакля. Режиссер Полина Дмитриева. Билеты от 400 руб.

В Летнем театре парка Маяковского 21 августа будет показан спектакль-откровение «Потерянный рай». Это музыкально-драматическая постановка, в которой пять персонажей рассказывают истории, пронизанные страхом, болью, обидами и воспоминаниями об ушедшем счастье. «Зрители смогут пройти терапию души под исцеляющие звуки блюза в самой романтической обстановке — под открытым небом»,— обещают организаторы. Билеты стоят от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Кинолето УБРиР»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Проект «Кинолето УБРиР»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в воскресенье, 17 августа, завершится четвертый сезон «Кинолета УБРиР». Последними фильмами, которые будут показаны в рамках проекта, станут мелодрама «500 дней лета» и драма «Изгой» с Томом Хэнксом. Вход свободный.

С 18 по 22 августа в Доме Кино пройдет фестиваль «Сделано на Урале». Здесь покажут разножанровые фильмы уральских авторов, объединенные в тематические блоки. Запланированы творческие встречи с режиссерами и актерами. Вход свободный.

Варвара Одегова