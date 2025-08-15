Хедж-фонды перетряхивают портфели

Крупнейшие хедж-фонды уходят от китайских инвестиций и стали больше вкладываться в американские техкомпании. Это стало известно из квартальных отчетов нескольких инвестфондов. В частности, Bridgewater Associates под руководством Рэя Далио продал свои доли во всех структурах из КНР, общий объем таких акций составлял почти $1,5 млрд. Доходы от них фирма перевела в акции технологических гигантов из США. Bridgewater увеличила доли в Microsoft, Nvidia и Alphabet, следует из данных отчета. Основным вложением стал производитель чипов Arm, в активе фонда появились 473 тыс. акций на сумму почти в $76 млн.

Выход крупных фондов из китайского бизнеса — следствие торговой политики США в отношении Пекина, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Выразилось это сначала в тарифах, затем в определенных намеках на ужесточение доступа на американский рынок и различные технологические ограничения в отношении продукции из США и тому подобное. То есть на ближайшие годы американские инвесторы не ощущают возможности заработать на Китае, поскольку ситуация, скорее всего, будет ухудшаться именно в отношении Соединенных Штатов и КНР. Однако все осложняется тем, что и на американском рынке сейчас многие активы очень дорогие, в том числе Nvidia, Microsoft, Alphabet. Тем не менее все до сих пор их рассматривают в качестве лидеров рынка, поэтому хедж-фонды, естественно, стремятся инвестировать в те бумаги, которые занимают первые строчки.

Но вряд ли хедж-фондам стоит рассчитывать на большую прибыль. Объектов инвестирования не так много, рассвет технологического сектора США уже позади, и сейчас идет замедление роста в этих сферах.

Тем более, если речь идет о Nvidia. Она крайне дорогая, и уже по различным моделям вряд ли добьется того объема прибыли и выручки, которые можно разглядеть в текущей стоимости акций. Но поскольку все равно эти компании на слуху, соответственно, деньги идут туда, где есть интерес инвестиционного сообщества».

О состоянии портфеля отчитался и хедж-фонд Berkshire Hathaway. Фирма Уоррена Баффетта продала 20 млн акций Apple и сократила долю в Bank of America. Доходы от активов инвесторы перенаправили в медицинскую компанию UnitedHealth. Конгломерат приобрел 5 млн акций и занял долю в $1,6 млрд. Серьезные вложения в медицину — логичный шаг со стороны Berkshire Hathaway, так как соответствует общему тренду фондового рынка, отметил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Если обычные инвесторы, когда пытаются во что-то вкладываться, выясняют, какими будут доходы от таких операций, то хедж-фонды идут от обратного, изучая, какие могут быть причины провалов.

Кроме того, все ждут от двух главных гигантских направлений прорыва. Это, с одной стороны, искусственный интеллект, с другой, как раз медицинский бигтех.

Идут разговоры о том, что появится качественно новая медицина, в идеале вообще персонализированная. Это тоже связано, в частности, с ИИ, который тоже сейчас активно подключается к этим технологиям. Медицина сейчас становится едва ли не самым модным направлением венчурных инвестиций и вообще венчурных стартапов. Очень важно понимать, что технологии становятся все более междисциплинарными, как и сами науки. Так или иначе, это будут всевозможные разработки по беспилотникам в силу того, что мы видим в мире в последние годы. Это и военно-промышленный комплекс, разработка новых видов оружия тоже может стать предметом вложения хедж-фондов по той простой причине, что, как известно, почти все основные технологии из ВПК потом переходят в гражданские сферы. Могут быть интересны компании, связанные с генетическими исследованиями. Причем это не только разработка лекарств, но и всевозможные научные проекты. Конечно, речь и о технологиях, связанных с нейронауками. Люди пытаются в рамках решения базовой задачи продления активной жизни понять, как работает мозг и что можно с этим делать. Понятно, что в этой сфере тоже, так или иначе, возможно возникновение стартапов, которые окажутся перспективными».

Фонд Berkshire Hathaway также вкладывается в промышленные корпорации, однако скрывает кандидатов на покупку через конфиденциальные сделки, сообщал CNBC. По данным источников телеканала, за два квартала инвестиции фирмы Баффетта в акции из индустриальной отрасли выросли почти до $5 млрд. Среди возможных участников сделок СМИ называют американскую военно-промышленную компанию Lockheed Martin.

