Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина

Минюст внес в список иностранных агентов иеромонаха Иоанна Курмоярова, публициста Марка Солонина, журналистов Игоря Рудникова и Марка Кротова, а также проект «Револьт-Центр».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Также из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «Философия ненасилия», говорится в сообщении Минюста.

По состоянию на 15 августа, в реестре числятся 1050 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская