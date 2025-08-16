Умный в гору пойдет

Все больше инвесторов обращают внимание на горные курорты Северного Кавказа. Архыз, Домбай и Эльбрус прирастают отелями уровня «4-5 звезд», лыжными трассами и канатными дорогами. Участники рынка заявляют о повышении качества услуг и росте интереса к горному туризму у «некатающихся» гостей. Так, загрузка отелей в Архызе летом 2025 года составила в среднем 80-90%. По мнению экспертов, развитие отрасли сдерживают логистические проблемы, которые во многом решит открытие аэропорта в Архызе, запланированное на 2029 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Популярность горных курортов Северного Кавказа растет, причем не только зимой, в горнолыжный сезон, но и летом. Прирост бронирований в 2025 году составляет около 2-3%, рассказали в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Эксперты компании считают, что на фоне участившихся в этом году авиаколлапсов такую динамику можно считать позитивной. Приросту турпотока способствовало среди прочего то, что жители южных регионов России этим летом вместо Анапы для коротких путешествий выбирали Архыз.

Именно этот курорт, расположенный в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, по мнению экспертов «Алеана», в СКФО развивается наиболее активно. Он вошел в тройку лидеров по объемам бронирования туроператора в прошлый зимний сезон, уступив лишь курортам горного Сочи и Шерегешу в Кемеровской области. По данным пресс-службы курорта «Архыз», летом 2025 года загрузка номерного фонда отелей составила в среднем 80-90%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на туры в Архыз вырос в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25%.

«Здесь открывается больше всего новых отелей, в том числе высокого уровня. На курорте есть хорошая канатная дорога с высокой пропускной способностью. Если отдыхающие интересуются терренкурами, они найдут тропы и для пенсионеров, и для туристов с маленькими детьми. Так что направление отлично подходит тем, кто не готов к большим физическим нагрузкам, но хочет полюбоваться красивыми ландшафтами, подышать горным воздухом и отдохнуть от городской суеты»,— рассказывает представитель туроператора «Алеан».

В десятку самых популярных направлений для бронирования в прошлый горнолыжный сезон вошли Домбай, Эльбрус и Чегет. «Два последних особый интерес представляют для экстремалов, так как там много сложных, “черных” трасс»,— добавляет представитель туроператора.

Курорт «Эльбрус» в период с 25 ноября 2024 года по 6 июля 2025-го принял 501 тыс. человек — показатель превысил рекорд предшествующего сезона, сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ». По данным компании, за весь 2024 год на самую высокую гору Европы приехали 818 тыс. человек. Это на 12% больше, чем годом ранее.

«По статистике, 45% гостей курорта составили горнолыжники и сноубордисты, 49% — туристы. В прошлом сезоне соотношение было обратным. Это говорит о растущем интересе к “Эльбрусу” среди не катающейся аудитории. Большая работа проделана туроператорами: на 30% больше людей приехали отдохнуть в горах Кабардино-Балкарии в составе организованных групп»,— сообщает «Кавказ.РФ».

Курс на всесезонность

По словам Сергея Ромашкина, поездка в Приэльбрусье обойдется туристам на 30-40% дешевле, чем отдых на горных курортах Сочи.

По данным национального туроператора «Алеан», цены на горнолыжный сезон 2024-2025 годов выросли на 20-30% относительно предшествующего зимнего сезона. Так, отдых на двоих на семь ночей с завтраками в Архызе обходился от 65,4 тыс. руб., Домбае — от 41,3 тыс. руб., а Приэльбрусье — от 31,5 тыс. руб. на двоих на семь ночей без питания.

«На новогодние каникулы-2025 цены по ряду объектов выросли в 1,5-2 раза относительно январских праздников 2024 года. С ценами на сезон-25/26 (включая новогодние праздники) большинство объектов СКФО пока не определилось»,— рассказывают в пресс-службе туроператора.

Средняя глубина бронирования — месяц. Средняя продолжительность летней поездки — три дня (преимущественно это туры выходного дня), зимнего тура — 4-5 дней. Высокий горнолыжный сезон на Архызе начинается с 1 декабря (на этом курорте есть искусственное оснежение, поэтому сезон начинается раньше), на Домбае и в Приэльбрусье — 15 декабря, уточняют в пресс-службе «Алеан».

По данным туроператора, летом в Домбае и Архызе проживание в отеле эконом-уровня обходилось в сумму от 5 тыс. руб. в сутки с завтраками на двоих, в объектах среднего уровня — от 7-8 тыс. руб., в объектах высокого уровня — от 10 до 20 тыс. руб. в сутки. В среднем неделя проживания на Архызе в отеле с завтраками обходилась двум туристам в 40-50 тыс. руб.

По словам заместителя генерального директора ГК «Самсон» (компания владеет гостиничным комплексом «Романтик» в центре горного курорта «Архыз», а также строит курортный комплекс «Лунная поляна», который включает в себя отели уровня «4 и 5 звезд», торгово-развлекательный центр, медицинский центр, СПА-комплексы, термальный комплекс, горные бани, променады с ресторанами и магазинами, событийные площади) Дениса Серикова, главный тренд в сфере горного туризма — всесезонность.

«Горный курорт — это потрясающая природа, пейзажи, озера и источники. Все это должно работать на туриста не только зимой, но и летом. Курорты стремятся расширять виды досуга в летний период: это и экотропы, походы, конные прогулки, маунтин-байк, экскурсии на квадроциклах, высокогорные качели, зиплайны, тюбинг и многое другое. В летний период на курортах проходят музыкальные и спортивные фестивали, велосоревнования, забеги и другие события, привлекающие тысячи гостей», — рассказывает эксперт. Он добавляет, что из года в год сохраняется запрос на «прохладное лето»: для тех, кто плохо переносит жару, поездка в горы — оптимальный вариант.

Курорты отелями прирастают

В пресс-службе туроператора «Алеан» отмечают, что уровень сервиса на курортах СКФО растет: число объектов увеличивается, и, чтобы выигрывать в конкурентной борьбе за туристов, отели стараются работать над предложением, расширяют перечень услуг. Так, становится больше объектов, предлагающих трехразовое питание. Прирастает отельная база в части объектов уровня «4-5 звезд»: они пользуются стабильным спросом. В конце 2024 года на Домбае открылся отель Cosmos Selection Dombay Diamond 5*, зимой 2025 года — отель «Асса» 5*. Кроме того, в феврале на Архызе открылся первый отель, работающий по системе «все включено» — Alean Club Sophia 4*.

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в интервью рассказал, что к 2030 году в республике появится восемь новых канатных дорог и 40 км горнолыжных трасс.

«Кавказ.РФ» под кураторством Минэкономразвития России проводит глобальную модернизацию инфраструктуры курорта «Эльбрус» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По данным пресс-службы компании, здесь строятся новые канатные дороги, горнолыжные трассы, проводится капитальный ремонт действующих канатных дорог, реконструируется система искусственного оснежения, возводятся современные отели, рестораны, спортивные объекты, торговые площади, введена в эксплуатацию большая парковка на 800 мест, обустроены новые экотропы.

В пресс-службе «Кавказ.РФ» также рассказали, что в марте 2025 года на Эльбрусе получил положительное заключение Главгосэкспертизы новый сервисный центр общей площадью более семи тыс. кв. м. Здесь расположатся кафе, рестораны, прокат снаряжения, детская комната, конференц-зал, медпункт, службы управления и эксплуатации курорта.

Кроме того, в Поляне Азау реализуются резидентские проекты. Строительство одного из них входит в активную фазу — это гостиница категории «четыре звезды» на 358 мест со СПА и банным комплексом, спортивной школой, рестораном, магазином и пунктом проката снаряжения. Здесь же будут построены три гостевых коттеджа, где смогут разместиться 30 гостей.

Логистика подводит

Из факторов, препятствующих развитию туризма на горнолыжных курортах СКФО, в пресс-службе Национального туроператора Алеан отметили трудности с логистикой. «Сейчас Архыз, Домбай, Приэльбрусье выбирают туристы соседних регионов, которые могут добраться до места отдыха на личном автомобиле (жители Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области и др.). Тем не менее такое путешествие занимает не мало времени: дорога от Краснодара, Ростова-на-Дону — 6-7 часов, от Волгограда и Астрахани — 10-12 часов. В Архыз удобнее всего добираться от аэропорта МинВод (время в пути 2,5-3 часа). Открытие аэропорта в Архызе, запланированное к 2029 году, и появление полетной программы с удобными прямыми рейсами однозначно расширит аудиторию северо-кавказских курортов и даст толчок дальнейшей эволюции туриндустрии», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Еще один негативный фактор, по словам собеседника «Ъ-Кавказ», — нехватка квалифицированных кадров: от линейного персонала для гостиниц до менеджеров высшего звена. «Местных специалистов не хватает, а привлечь релокантов сложно, поскольку не хватает жилья, инфраструктура горных поселков недостаточно развита для до того, чтобы они могли быстро обустроиться на новом месте», — поясняют в пресс-службе «Алеан».

Денис Сериков среди проблем курортной инфраструктуры назвал недостаточное количество парковочных мест. «При формировании перехватывающих парковок и организации транспорта от парковки к курорту нагрузка на дороги могла бы снизиться, что привело бы к снижению заторов в высокий сезон. Значительное расстояние от парковки или остановки общественного транспорта до горнолыжного курорта можно решить применением электрокаров или продумыванием удобного генплана на этапе проектирования горнолыжного курорта»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич